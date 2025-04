Erling Haaland, do Manchester City, precisará se ausentar dos gramados por algumas semanas. O atleta se lesionou no confronto com o Bournemouth, pela FA Cup, e se tornou desfalque para o técnico Pep Guardiola na reta final da temporada inglesa.

Em entrevista coletiva, o comandante espanhol informou o tempo de recuperação do atacante norueguês, que deve voltar antes do Mundial de Clubes de 2025, realizado entre junho e julho.

- Os médicos do clube me falaram que Haaland deve se ausentar por cinco a sete semanas. Espero que ele esteja pronto já no fim da temporada e para o Mundial de Clubes - afirmou Pep.

Guardiola também lamentou a contusão de Haaland, visto que não encontra as características do camisa 9 em outro atleta no plantel. A nível de comparação, na vitória conquistada no Vitality Stadium, o substituto do artilheiro foi Omar Marmoush, que atua pelos lados do campo; curiosamente, o egípcio anotou o gol da vaga nas semifinais nacionais.

- Eu lamento todas as lesões que temos tido na temporada. Não temos outro jogador com a qualidade e as características de Haaland, e precisaremos nos adaptar a isso. Vamos encontrar uma solução para esse problema - analisou.

Erling Haaland não deve jogar pelo Manchester City em abril e mira o Mundial de Clubes (Foto: Darren Staples/AFP)

⚽ Sem Haaland, City segue caça ao G4 da Premier League

O próximo passo do Manchester City sem seu artilheiro já será nesta quarta-feira (2). Às 15h45 (de Brasília), a equipe entra em campo para enfrentar o Leicester no Etihad Stadium, e precisa vencer para seguir lutando por uma vaga na Champions League de 2025-26.