Vini Jr faz 2025 irreconhecível e ‘perde’ protagonismo no Real Madrid

Um dos nomes mais decisivos do Real Madrid nas últimas temporadas, Vini Jr tem um início de 2025 irreconhecível e "perde" o protagonismo às vésperas de decisões. Nesta terça-feira (1º), a equipe de Ancelotti encara a Real Sociedad pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei, e o brasileiro busca reencontrar a boa fase.

continua após a publicidade

➡ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nos últimos dois meses, Vini Jr passou em branco na Champions League e Copa do Rei, tendo balançado as redes apenas contra Girona e Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol com a camisa do Real Madrid. Desde o início de janeiro, o atleta balançou as redes somente em outras três oportunidades, sendo duas contra o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões, e Celta de Vigo, pela Copa do Rei.

continua após a publicidade

Nesse mesmo período, Vini Jr contribuiu com apenas duas assistências, o que faz com que tenha participado diretamente de sete gols em 20 jogos. O atleta também cumpriu três jogos de suspensão, sendo um na Champions League e dois na La Liga. Enquanto isso, outros nomes ganharam mais protagonismo, principalmente Mbappé.

Existe a expectativa para que Vini Jr inicie o duelo contra a Real Sociedad, pela Copa do Rei, na equipe titular. O brasileiro ganha a chance de recuperar seu prestígio e protagonismo na reta final da temporada e sonhar com a conquista de mais prêmios individuais, como o o The Best da Fifa, vencido pelo jogador no início de 2025.

continua após a publicidade

Caso avance da Real Sociedad, o Real Madrid jogará a final da Copa do Rei em abril, assim como também tem compromissos contra o Arsenal, pelas quartas de final da Champions League. Os dois meses serão os mais decisivos e chaves para os rumos da temporada, o que faz com que urja a necessidade de Vini Jr dar uma resposta em campo e contribuir para que o clube alcance os objetivos de 2024/2025.