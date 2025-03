Guardiola revela qual foi o principal problema do City na temporada

De virada, o Manchester City de Pep Guardiola venceu o Bournemouth por 2 a 1, neste domingo (30), e avançou para a semifinal na Copa da Inglaterra. Após a partida, o técnico concedeu entrevista coletiva e destacou qual foi o principal problema da equipe na temporada abaixo do esperado. Segundo ele, problemas táticos foram inferiores aos de "coração, alma e paixão".

- Não é tática; é importante, mas o que nos faltou nesta temporada foi coração, alma e o desejo que sempre tivemos por muitos anos. Isso para mim como treinador é a coisa mais importante para recuperar. Recuperar a alma, essa paixão - disse Guardiola.

O confronto das quartas de final da FA Cup, recheado de emoções, teve o brasileiro Evanilson abrindo o placar para os adversários, Haaland e Marmoush, para os City. Com a classificação, essa foi a sétima vez consecutiva que o Manchester chegou às semifinais.

Desempenho do Manchester City de Guardiola na temporada 2024/25

Eliminado pelo Real Madrid nos playoffs da Champions League e cada vez mais distante do Liverpool, líder da Premier League, o Manchester vive temporada desafiadora: ausência prolongada do volante Rodri, queda de rendimento de De Bruyne e viradas sofridas nos minutos finais foram alguns dos problemas que o time enfrentou. O troféu da Copa da Inglaterra, no entanto, foi o que restou como possibilidade de título para os Cityzens em 2024/25.

No momento, o City ocupa a 5ª posição na Premier League, com 48 pontos, um atrás do 4º colocado Chelsea e um à frente do Newcastle, 6º na tabela. Diferente das últimas temporadas, o time de Guardiola não conseguiu se manter na briga pelo título, que parece estar a caminho do Liverpool de Arne Slot, líder da competição com 70 pontos e apenas uma derrota.

