Dinastia no futebol francês, o Paris Saint-Germain busca mais dois títulos para sua galeria. Já isolado no topo da Ligue 1, a equipe da capital também se mantém viva na disputa da Champions League e Copa da França, onde irá enfrentar o modesto Dunkerque na semifinal. A discrepância entre os dois é enorme.

Segundo números do site especializado "Transfermarkt", o elenco do PSG vale quase 500 vezes mais do que o adversário da semifinal da Copa da França. Com nomes como Ousmane Dembélé e Marquinhos, o Paris é avaliado em 923 milhões de euros (R$ 5,6 bilhões) no mercado.

Já o Dunkerque, que atualmente disputa a segunda divisão francesa, tem valor de mercado de apenas 22 milhões de euros (R$ 135 milhões) somando todos seus jogadores. O brasileiro Lucas Beraldo, por exemplo, é avaliado em 25 milhões de euros (R$ 154 milhões), ou seja, sozinho vale mais que o adversário da semi.

Jogadores do PSG comemoram gol contra o Brest, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League (Foto: Thibaud MORITZ / AFP)

Gerido pelo polêmico dirigente Nasser Al-Khelaifi, que tem fortuna estimada em 8 bilhões de dólares (R$ 45 bilhões), o PSG é um dos times de maior investimento em todo o mundo. Além das contratações atuais, a equipe parisiense ficou marcada por grande aporte em nomes como Neymar e Mbappé num passado recente.

Encontro na semifinal da Copa da França

Em campanha histórica, o Dunkerque é a grande zebra da Copa da França até aqui. Os adversários do PSG já eliminaram times de qualidade ao longo do caminho, como o Brest e Lille, que disputaram a Liga dos Campeões na atual temporada.

O PSG, por sua vez, quer se isolar cada vez mais como o maior campeão da Copa da França. São 15 títulos, sendo cinco nos últimos oito anos. O segundo colocado da lista geral é o Olympique de Marselha, com 10. O duelo pela vaga na decisão será em jogo único na terça-feira, dia 1º de abril.