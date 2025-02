Pep Guardiola definiu a lista do Manchester City para os playoffs da Champions League. A equipe, que enfrentará o Real Madrid pela quarta temporada seguida, conseguiu inscrever os atletas que chegaram na janela de transferências do inverno europeu.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid publica vídeo criticando arbitragem antes de clássico; Atlético se revolta nas redes

Omar Marmoush, Nico González e Abdukodir Khusanov, adquiridos nas semanas recentes, foram incluídos entre os selecionados do comandante espanhol. Somados, os três custaram 175 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual) e chegaram para reforçar o elenco, que lidou com seguidas lesões e desfalques na primeira metade de 2024-25.

Entre os nomes, a surpresa ficou por conta de Rodri. O atual Bola de Ouro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em setembro do último ano, em clássico diante do Arsenal, e pode não voltar a ter condições de jogo até o fim da temporada. Porém, em caso de uma qualificação à decisão, há remotas chances de um retorno precoce, e para contar com o volante, Pep manteve seu nome na listagem.

continua após a publicidade

Quem precisou ser sacrificado, porém, foi um brasileiro. Vitor Reis, zagueiro revelado pelo Palmeiras e comprado por cerca de R$ 232 milhões em janeiro, ficou fora da lista. O clube entende que o atleta de apenas 19 anos ainda precisa de certo tempo para amadurecimento dentro de campo e adaptação ao futebol europeu, sendo possivelmente testado em jogos de menor importância para os Cityzens.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Claudio "Diablito" Echeverri, adquirido junto ao River Plate com tratamento de joia do futebol argentino, também não está inscrito. A Uefa permite apenas três mudanças da fase de grupos para o mata-mata, e a escolha foi pelas três contratações mais badaladas dos Sky Blues na janela.

👀 Veja a lista de inscritos do City de Guardiola na Champions League

🧤 Goleiros: Ederson, Stefan Ortega e Scott Carson

🛡️ Defensores: Manuel Akanji, Nathan Aké, Rúben Dias, John Stones, Abdukodir Khusanov e Josko Gvardiol

🧠 Meio-campistas: Nico González, Ilkay Gundogan, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Mateo Kovacic, Matheus Nunes, James McAtee e Phil Foden

🥅 Atacantes: Jérémy Doku, Savinho, Omar Marmoush e Erling Haaland

Por ter um desempenho abaixo das expectativas na fase de liga, o City ficou em 22º, com apenas 11 pontos em oito partidas, e precisará jogar os 16 avos, uma espécie de repescagem. O sorteio colocou a equipe de Guardiola frente a frente com o Real Madrid pela quarta temporada seguida. Os jogos acontecerão nos dias 11 de fevereiro, no Etihad Stadium, e nove dias depois, no Santiago Bernabéu. Quem avançar terá pela frente Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen, a ser definido em sorteio.