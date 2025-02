O clássico local entre Real Madrid e Atlético de Madrid não precisou do apito inicial para ter polêmicas de arbitragem. Na verdade, nem mesmo a presença da autoridade do duelo foi necessária. Os rivais, nos últimos dias, trocaram seguidas farpas diante da questão de seguidos erros ocorridos em jogos envolvendo a equipe merengue.

continua após a publicidade

➡️ Veja jogadores que defenderam as camisas do Real Madrid e Atlético de Madrid

A RMTV, produtora audiovisual dos atuais campeões europeus, publicou um vídeo que relata falhas e polêmicas dentro de suas partidas quando arbitradas por Soto Grado e De Burgos Bengoetxea, que serão os responsáveis por conduzir o dérbi. A ação tem sido cada vez mais comum por parte do clube, principalmente antecedendo jogos importantes, como uma espécie de aumento de pressão sobre o corpo arbitrário pré-confronto.

Já os Colchoneros, através de suas redes sociais, fizeram duas publicações que incitam benefícios aos Blancos. Primeiro, marcaram a Real Academia Española - órgão linguístico do país - e solicitaram a explicação de palavras que inferem a pressão exercida pelos rivais; posteriormente, em comunicação direta com seus torcedores, disseram que "usar sua televisão oficial mais uma vez para pressionar os árbitros" estaria no manual do Real em preparação para o embate.

continua após a publicidade

➡️ Bola de Ouro e conquista europeia: o auge de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona

🚨 ÚLTIMA HORA: Este es el video de Real Madrid TV sobre Soto Grado, el árbitro que pitará el derbi.



Haz RT para compartirlo. pic.twitter.com/4xmw3iWDLZ — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) February 6, 2025

📚 Instrucciones básicas para el derbi pic.twitter.com/ADZE8e07Mt — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2025

Questionados nas respectivas entrevistas coletivas que antecedem o clássico, os técnicos Carlo Ancelotti, dos madridistas, e Diego Simeone, dos rojiblancos, optaram por diminuir as provocações e miraram apenas o confronto dentro das quatro linhas.

Nem todos estão felizes porque acham que é um sistema que favorece o Real. E quando queremos mudar o sistema (aspa referente à solicitação de vídeos e conversas dos árbitros), todos são contra. Nosso manual foi colocar os atletas que jogaram na Copa do Rei em recuperação, e os demais, trabalho de intensidade. Hoje, um trabalho tático, mas não muito. Amanhã assistiremos a vídeos e contarei as táticas. E nada mais. É o nosso manual. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.

Não estou pensando na atitude do árbitro diante de tudo isso, mas sim em nós, pelo que temos feito e contra um rival com grandes individualidades. Nos concentramos no jogo que temos que jogar, e onde podemos causar danos a eles. Sabemos das individualidades que eles têm como equipe, e vocês querem respostas a essas polêmicas em jogos importantes, mas estamos centrados em fazer o jogo que queremos que aconteça. Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.

A bola rola na capital espanhola às 17h de sábado (7), no Santiago Bernabéu. O confronto vale o topo da tabela de La Liga: os donos da casa ocupam a ponta com 49 pontos, enquanto os visitantes, com um a menos, buscam a vitória para findar um jejum de quase dez anos sem triunfar em território rival e retomar a liderança da competição.

continua após a publicidade