Guardiola diz que elenco do Manchester City não merece premiação: ‘Nem mesmo um relógio’

Passada a Data Fifa, o Manchester City de Pep Guardiola volta a campo neste domingo (30) pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, contra o Bournemouth. Durante a coletiva pré-jogo, o treinador espanhol foi questionado sobre a premiação do Mundial de Clubes da Fifa se ele e o elenco dos Citizens receberiam algum tipo de bônus caso vencessem a competição.

- Não merecemos prêmios nessa temporada. O dinheiro iria para o clube. Nós, comissão técnica, jogadores, não merecemos nem um relógio - respondeu Guardiola a respeito de um possível bônus com a premiação do Mundial.

Desempenho do Manchester City de Guardiola na temporada 2024-25

Lesões atrapalham

A temporada atual tem sido desafiadora para o Manchester City, com diversas lesões que afetam diferentes setores da equipe. A ausência prolongada do volante Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro, obrigou Guardiola a testar diferentes alternativas no meio-campo. Além disso, a equipe sofreu com a queda de rendimento de Kevin De Bruyne e as lesões de jogadores importantes como John Stones, Nathan Aké e o goleiro Éderson.

Premier League

No momento, o City ocupa a 5ª posição na Premier League, com 48 pontos, um atrás do 4º colocado Chelsea e um à frente do Newcastle, 6º na tabela. Diferente das últimas temporadas, o time de Guardiola não conseguiu se manter na briga pelo título, que parece estar a caminho do Liverpool de Arne Slot, líder da competição com 70 pontos e apenas uma derrota.

Champions League

Na Champions League, os Citizens também tiveram um desempenho abaixo do esperado. Com o novo formato da competição, que transformou a fase inicial em uma liga com oito jogos contra adversários diferentes, o City somou três vitórias, três empates e duas derrotas, terminando com 11 pontos e sendo obrigado a disputar a fase de play-off antes das oitavas de final. No entanto, acabou eliminado pelo Real Madrid com um placar agregado de 6 a 3, após perder o jogo de ida por 3 a 2 e a volta por 3 a 1.

Copas domésticas

Na Copa da Liga Inglesa, a equipe foi eliminada ainda na quarta rodada pelo Tottenham, após uma derrota por 2 a 1. Contudo, Guardiola e seus comandados seguem vivos na Copa da Inglaterra e buscam alcançar as semifinais pela sexta temporada consecutiva. Para isso, precisarão superar o Bournemouth de Andoni Iraola, uma das grandes surpresas da temporada inglesa.

Guardiola à beira do campo na partida entre Manchester City e Inter de Milão (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Entenda os valores da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,1 milhões de dólares

Semifinal: 21 milhões de dólares

Finalista: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares

Grupos do Super Mundial de Clubes

GRUPO A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami

Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami GRUPO B: Paris Saint-German, Atlético de Madrid, Botafogo e Seatle Sounders

Paris Saint-German, Atlético de Madrid, Botafogo e Seatle Sounders GRUPO C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica

Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica GRUPO D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunise, Chelsea e Club Léon

Flamengo, Espérance Sportive de Tunise, Chelsea e Club Léon GRUPO E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão

River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão GRUPO F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC

Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC GRUPO G: Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus

Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus GRUPO H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e RB Salzburg

