O técnico José Mourinho, do Fenerbahçe, já planeja reforçar o clube turco para a próxima temporada. Segundo informações do jornal "The Mirror", da Inglaterra, e do "Fanatik", da Turquia, o comandante português está interessado em levar o goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City, logo na abertura da janela de transferências do verão europeu, em junho.

Nove pontos atrás do líder Galatasaray no Campeonato Turco e com poucas chances de título, o "Special One" acredita que uma reformulação no elenco do Fenerbahçe seja necessária para brigar pela liga.

Desde que chegou ao Manchester City na temporada 2017/18, Ederson ainda conta com bastante prestígio no clube inglês, mesmo vivendo temporada de baixa por conta de lesões. O goleiro, inclusive, foi cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira para esta Data Fifa por conviver com problemas físicos. Ele tem contrato com os Cityzens até junho de 2026.

Sob o comando de Fernando Diniz em 2023, Ederson foi titular incontestável, muito por conta de sua qualidade com a bola nos pés. Assim que Dorival assumiu, porém, Alisson retornou ao time titular. Em 12 rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o goleiro do Liverpool foi titular em quatro jogos do Brasil, enquanto o do City foi em oito. As lesões vêm sendo o ponto de mais peso na disputa.

Ederson é cobiçado pelo técnico por seu nome estar marcado na história da Premier League. Além de ser o brasileiro e o goleiro com mais títulos da liga, com seis conquistas, ele quebrou recordes históricos esse ano, e se tornou o guarda-redes com mais assistências em toda a história da competição.

