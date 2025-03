Tottenham e City brigam por joia da Premier League de quase R$ 1 bilhão

Distantes na briga pelo título da Premier League, a dupla Manchester City e Tottenham seguem na busca de bons jogadores para reforçar seus elencos para a próxima temporada. Desta vez, segundo informações do jornal inglês "The Telegraph", os clubes entraram na briga Tyler Dibling, meio-campista do Southampton, uma das maiores revelações do futebol inglês nos últimos anos.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A diretoria do Southampton estipulou 100 milhões de libras (cerca de R$ 735 milhões) para liberar a joia de 19 anos a uns dos clubes, e deixou claro que não pretende abaixar o preço. Em 30 jogos nesta temporada, sendo 25 pelo Campeonato Inglês, o jogador marcou quatro gols e duas assistências.

O perfil jovem, a versatilidade e a vontade demonstrada pela joia em campo chamaram a atenção da comissão técnica do Tottenham, que planeja investir em sua contratação na primeira janela de janeiro de 2026. Apesar do grande destaque do atleta na temporada, o Southampton vive problemas na Premier League e está praticamente rebaixado para a Championship, segunda divisão inglesa.

Ainda de acordo com o diário da Inglaterra, o estilo de jogo do jovem, que se alinha bem com as necessidades das duas equipes para a próxima temporada, é um fator-chave para uma possível convocação para a seleção.

Outros clubes que mostraram interesse em joia do Southampton

Além de City e Tottenham, o outro gigante da Premier League vai em busca do craque: o técnico Ruben Amorim também acompanha de perto a situação do jogador para levá-lo ao Manchester United. Fora os Red Devils, Bayern de Munique e RB Leipzig são outros interessados em Tyler Dibling.

Agora, resta saber se as equipes interessadas na joia inglesa estão dispostas a investir o valor proposto pela diretoria do Southampton ou irão aguardar para avaliar uma possível queda nas cifras e fazer alguma movimentação.