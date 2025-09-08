menu hamburguer
Futebol Internacional

Rodri minimiza Bola de Ouro: ‘não me serve de nada’

Vencedor do prêmio em 2024 cita Vitinha e Dembélé como favoritos neste ano

Rodri recebe a Bola de Ouro 2024
Rodri recebeu a Bola de Ouro 2024 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
19:26
Rodri, atual Bola de Ouro, falou sobre sua lesão em entrevista coletiva.
Ele sofria uma ruptura no ligamento cruzado anterior em setembro de 2024, antes de ganhar o prêmio.
Rodri indicou Dembélé e Vitinha como favoritos para a Bola de Ouro em 2024/25.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atual Bola de Ouro, Rodri concedeu entrevista coletiva no último sábado (6) e falou sobre a conquista recente, mas destacou sua lesão em detrimento ao reconhecimento. Além disso, o meio-campista do Manchester City e seleção espanhola indicou seus favoritos para vencer o prêmio de melhor jogador do mundo após 2024/25: Vitinha e Dembélé.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Rodri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho em setembro de 2024, apenas um mês antes de ser anunciado como vencedor da Bola de Ouro. Diante dessa cronologia de acontecimentos, o meio-campista destacou aquele momento em específico e "minimizou" a conquista do prêmio individual mais prestigiado do mundo:

“A lesão é muito mais significativa do que a Bola de Ouro. Foi um alívio em um momento em que eu estava passando por muita dificuldade. Estou feliz pelo reconhecimento, mas não me serve de nada”, declarou antes da goleada da Espanha contra a Turquia.

Rodri recebeu a bola de ouro no estádio do Manchester City
Rodri recebeu a bola de ouro no estádio do Manchester City (Foto: Reprodução/Manchester City)

Depois de oito meses de recuperação, Rodri voltou a atuar pelo City em maio e, desde então, tenta retomar sua melhor forma. O meio-campista participou recentemente das vitórias da Espanha contra Búlgaria e Turquia, entrando em ambas as oportunidades na segunda etapa.

Rodri indica favoritos para a Bola de Ouro em 2025

Além de tratar de sua forma atual, Rodri também foi questionado quanto ao favorito para vencer a Bola de Ouro após a temporada 2024/25. Apesar de não esconder o desejo de ver um espanhol, como Lamine Yamal, conquistar o prêmio, o meio-campista indicou outros favoritos:

"A Bola de Ouro é difícil. O PSG tem sido o time da temporada e seria difícil não entregá-la a alguém daquele time. Estou feliz por Luis Enrique. Gostaria de vê-la conquistada por Lamine ou Pedri, mas por mérito esportivo, Dembélé ou Vitinha", disse Rodri.

