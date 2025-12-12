Pelo fim da polêmica. O Arsenal anunciou um acordo comercial com a Deel, plataforma global de folha de pagamento e RH. A empresa estadunidense será a nova patrocinadora de manga de camisa do clube inglês a partir da próxima temporada. A companhia vai ocupar o espaço da Visit Rwanda, cuja relação de oito anos será encerrada ao fim das atuais campanhas em campo.

Conforme informado pelo Arsenal, a marca da Deel aparecerá no Emirates Stadium, em plataformas digitais e em jogos das equipes masculina e feminina. O Arsenal também passará a utilizar a plataforma da empresa em suas operações de RH.

- Estamos muito felizes em receber a Deel na nossa família Arsenal. Eles têm uma equipe brilhante e inovadora, que trará muito para o que estamos tentando alcançar em nosso clube. Estamos ansiosos por muitas temporadas de sucesso juntos - destacou Juliet Slot, diretora comercial do Arsenal.

A Visit Rwanda é uma companhia de turismo estatal de Ruanda - que tem obtido sucesso na promoção do país. Em contrapartida, o país africano é acusado de envolvimento em guerra com a República Democrática do Congo. Entenda mais aqui.

Pelo lado da futura patrocinadora do clube inglês, o tempo de contrato os valores envolvidos não foram revelados, mas há satisfação. Também pudera: a equipe é a líder do Campeonato Inglês e da Champions League.

- O Arsenal é um dos clubes mais icônicos do esporte mundial, seguido por milhões e competindo no mais alto nível, o que torna essa parceria um encaixe natural com nossa própria ambição global - destacou Alex Bouaziz, cofundador e CEO da Deel. E concluiu:

- Estamos orgulhosos de receber o Arsenal como cliente da Deel e apoiar as operações de RH do clube.