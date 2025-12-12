Lenda do Manchester City relembra transferência fracassada ao Real Madrid

Ídolo do Manchester City, o ex-jogador David Silva contou como foi a oportunidade que teve de realizar um teste no Real Madrid ainda na infância, que não conseguiu passar. Em entrevista ao podcast "El Camino de Mario", o ex-meio-campista revisitou momentos da carreira em clubes da Espanha, da Inglaterra e na seleção espanhola.

Silva afirmou que o fato de não ter atuado em Real Madrid ou Barcelona influenciou na repercussão de seu nome no país. Ele, que teve passagem por clubes de menor expressão na Espanha como Celta, Eibar e Valencia, destacou que a trajetória ganhou visibilidade apenas após a transferência para o futebol inglês.

— No final, se você não joga no Real Madrid ou no Barcelona, tem menos repercussão midiática — disse David Silva, que foi para a Premier League e se tornou um dos maiores ídolos do Manchester City.

No programa, o ex-meia explicou que esteve em Madri aos 12 anos para uma semana de avaliação e que recebeu a informação de que poderia ser chamado no ano seguinte. Ele comparou a situação a um episódio vivido por Julián Álvarez.

— Com 12 anos, cheguei ao Real Madrid para fazer um teste por cerca de uma semana. Disseram-me que me ligariam no ano seguinte. Acho que algo parecido aconteceu com Julián Álvarez também. São coisas que na época não são fáceis de ver quando se é jovem.

David Silva foi campeão da Copa do Mundo de 2010 pela Espanha (Foto: Divulgação/RFEF)

Carreira de David Silva, ídolo do Manchester City

Revelado pelas categorias de base do Valencia, Silva chegou a ser emprestado para o Eibar e para o Celta, antes de se tornar um dos principais jogadores do clube de Mestalla entre 2006 e 2010. Durante a Copa do Mundo da África do Sul, foi anunciado pelo Manchester City, onde passou dez anos e fez parte do crescimento do clube no âmbito nacional e europeu.

Lá, ele venceu quatro títulos do Campeonato Inglês. Ao encerrar seu ciclo com o clube, em 2020, retornou ao solo espanhol para atuar pela Real Sociedad, onde ganhou a Copa do Rei de 2019/20 (decidida apenas em 2021 devido à pandemia), o primeiro título de expressão do clube em mais de três décadas.

