Atacante do City sofre lesão no joelho e não encara o United

A lesão ocorreu durante um jogo do Egito contra Burkina Faso nas eliminatórias da Copa do Mundo.

O Manchester City sofreu uma baixa importante para o clássico de Manchester. Pep Guardiola não poderá contar com Omar Marmoush para enfrentar o United, em partida que ocorrerá no próximo domingo (14) pela Premier League. A lesão do egípcio durante a Data FIFA é mais um problema para o departamento médico dos Citizens, que esteve cheio na última temporada.

A lesão de Marmoush aconteceu na última terça-feira (09), quando o jogador atuava pela seleção do Egito no empate com Burkina Faso pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em comunicado oficial, o clube inglês não confirmou o prazo de recuperação do atleta, mas descartou sua presença no clássico de Manchester:

"O Manchester City pode confirmar que Omar Marmoush sofreu uma lesão no joelho enquanto estava em serviço pela seleção egípcia [...] Os resultados iniciais de um exame realizado no Egito indicam que ele não estará disponível para o clássico de Manchester no domingo, e agora retornará a Manchester para mais avaliações e para iniciar sua reabilitação", divulgou o clube em nota.

Marmoush chegou ao Manchester City em janeiro deste ano e rapidamente conquistou a confiança de Pep Guardiola (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Clássico de Manchester terá caráter decisivo

Manchester City e Manchester United se enfrentam no próximo domingo (14), no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Premier League. Apesar de poucos jogos disputados até então, o clássico ganhou contornos decisivos para as pretensões dos rivais, já que os Cityzens estão na 13ª posição na tabela, enquanto os Red Devils aparecem em nono. Apenas um ponto separa as duas equipes.

