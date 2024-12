A ausência de Rodri no Manchester City de Pep Guardiola gerou uma grande crise na equipe. Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o time atravessa a pior fase de toda a era do treinador, e o mau momento é costumeiramente atribuído a contusão do Bola de Ouro, que rompeu o ligamento cruzado do joelho e deve retornar apenas em 2025-26.

Em entrevista coletiva, o técnico fez uma metáfora minimamente curiosa. Fã assumido de basquete, Pep comparou a situação vivida por seu time ao brilho de Michael Jordan no Chicago Bulls, campeão da NBA seis vezes entre 1991 e 1998, e também lamentou a sequência de problemas de Phil Foden.

- Nós estamos jogando sem nosso melhor jogador, o atual Bola de Ouro e melhor do futebol inglês. Isso não existe. Foden também jogou quatro ou cinco jogos em seu melhor nível, nada além disso. Claro que é difícil. Quantos anéis os Bulls ganharam sem Michael Jordan? Quando eles voltarem, seremos um bom time novamente - afirmou o comandante.

A sequência de jogos dos atletas que formam o elenco é também um fator preocupante. Além da temporada longa em 2023-24, com o Mundial de Clubes, boa parte do plantel esteve presente na Eurocopa ou na Copa América, e teve tempo reduzido para descanso e recuperação física.

- Isso me faz refletir que você precisa de um elenco com 25 ou 30 jogadores nesse calendário, e isso é mais difícil financeiramente para o clube. O problema é o calendário. Haaland, por exemplo, jogou todos os minutos, o que é incrível. Não sei onde estaríamos sem ele. Nossos torcedores estão tristes, e eu entendo, porque talvez percamos sete jogos, oito jogos em duas temporadas, e agora perdemos em um mês e meio - completou Guardiola.

Pep Guardiola conduziu o City de astros como Rodri e Haaland ao primeiro título da Champions em sua história, em 2022-23

🤔 Como fica o City de Guardiola sem Rodri?

Na última temporada, o volante viveu um momento mágico. Dos 50 jogos em que esteve em campo, segurou uma invencibilidade até o último compromisso, quando os Cityzens perderam a final da FA Cup para o rival local Manchester United. Em comparação a jogos de 2024-25, o aproveitamento reduz quase 30%. Veja os números:

🔢 CITY COM RODRI EM 2023-24

⚽ 50 jogos

✅ 38 vitórias

🟰 11 empates

❌ 1 derrota

➗ 83,33% de aproveitamento

🔢 CITY SEM RODRI EM 2023-24

⚽ 9 jogos

✅ 5 vitórias

🟰 0 empates

❌ 4 derrotas

➗ 55,56% de aproveitamento

🔢 CITY SEM RODRI EM 2024-25

⚽ 21 jogos

✅ 10 vitórias

🟰 4 empates

❌ 7 derrotas

➗ 53,9% de aproveitamento

⚔️ Guardiola busca recuperação sem Rodri em dérbi

Não bastassem as dificuldades, o Manchester City terá um confronto complicado para voltar aos caminhos da dominância. No domingo (14), a equipe recebe o Manchester United no Etihad Stadium, às 13h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. Na tabela, os mancunianos estão em quarto, com 27 pontos, oito atrás do líder Liverpool, que tem um jogo a menos.

