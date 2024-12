Campeão da Champions League detona Guardiola: ‘Muito arrogante’

Em baixa no Manchester City, Pep Guardiola foi criticado por Fábio Capello, que já foi campeão da Lida dos Campeões. O ex-treinador italiano atualmente atua como comentarista na TV Sky Sports.

- Guardiola é um grande treinador, mas é muito arrogante e presunçoso. Às vezes até perdeu títulos porque queria mostrar que foi ele quem ganhou e não os jogadores. Deixou fora de jogos importantes peças-chave do time. Na minha opinião, é uma tentativa de tirar protagonismo e mérito da sua equipe - afirmou.

Em recentes declarações, Pep apontou o calendário exaustivo como uma das causas da queda de rendimento do Manchester City. O time inglês sofre com lesões, como a de Rodri, atual vencedor do prêmio Bola de Ouro. No entanto, históricamente, Guardiola declara preferir trabalhar com um elenco mais 'enxuto'.

- Neste calendário, há mais jogos do que nunca. Temos mais lesões do que nunca. E isso me fez refletir que talvez neste calendário você precise de um elenco de 25, 30 jogadores. Seria mais difícil financeiramente para o clube. Mas vamos jogar o Mundial de Clubes 2025 no verão. E talvez tenhamos que ter mais profundidade de elenco. O problema é o cronograma. Não é o treinamento, não são os fisioterapeutas, médicos ou jogadores. Esta é a verdade. É apenas um problema. É o cronograma. E o cronograma, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer para todos os clubes.

Como está o City de Guardiola?

Na Premier League, o City já vê o título distante. Com a boa fase do Liverpool, o time de Guardiola está a oito pontos dos Reds, com uma partida a mais. Na Champions League a situação é ainda mais complicada. Os ingleses estão na 22ª colocação, se classificando através da repescagem para o mata-mata nesse momento.

- Talvez os jogadores não aguentem mais o Guardiola porque, a certa altura, ele não tem mais nada de novo para lhes dar - completou Capello.

