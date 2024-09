Guardiola está no comando do City desde 2016 (Foto: Paul Ellis / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 12:47 • Manchester (ING)

Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva que antecede o duelo entre Manchester City e Newcastle, a ser realizado neste sábado (28). Mas a principal pauta não está relacionada ao desempenho dos Citizens na temporada, e sim ao departamento médico.

No domingo (22), o volante Rodri, um dos pilares do esquema do espanhol, deixou o clássico contra o Arsenal ainda na primeira etapa, e foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Pep falou sobre a situação e confirmou que ficará sem seu craque por um longo tempo.

- Na manhã de hoje, ele passou por uma cirurgia do LCA e do menisco. Na outra temporada, ele volta a estar conosco; a atual acabou para ele. Recebemos a pior notícia possível, mas é o que aconteceu. Vamos estar aqui para lhe apoiar e seguir passo a passo da evolução - afirmou o comandante.

A influência do atleta na equipe do City é grande. No recorte das últimas cinco temporadas, o desempenho melhora em quase 13% quando o central está em campo. Com a notícia, a diretoria já se mexeu e manifestou interesse na contratação do brasileiro Bruno Guimarães.

Sem Rodri, os comandados de Guardiola entram em ação às 8h30 (horário de Brasília) deste sábado, visitando os Magpies no St. James' Park, pela sexta rodada da Premier League. Os Citizens têm 13 pontos em cinco jogos e lideram a competição, sendo um dos quatro times que seguem invictos em 2024-25.