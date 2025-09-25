Guardiola afirma após vitória do City: ‘O espírito está de volta’
City aguarda definição de adversário na próxima fase da Copa da Liga Inglesa
Pep Guardiola elogiou o desempenho do Manchester City após vitória na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (24), os Cityzens venceram o Huddersfield Town por 2 a 0, no Accu Stadium, em Huddersfield. O treinador se mostrou satisfeito com o desempenho dos atletas, apesar momento conturbado da temporada.
Os Cityzens abriram o placar logo nos primeiros minutos com chute de fora da área de Phil Foden. Após sair na frente, a equipe comandada por Pep Guardiola passou a controlar o jogo com posse de bola e tranquilidade. No segundo tempo, o brasileiro Savinho marcou o segundo gol e garantiu a vitória dos visitantes. Em entrevista à Sky Sports, Guardiola elogiou os jogadores do City pela forma que lidaram com um desafio fora de casa.
— É sempre complicado, mas jogamos muito bem. Eles mudaram a formação e tivemos que melhorar na construção, mas nos saímos muito bem no geral. Estamos na próxima fase, é bom! Não considero isso garantido, mas o espírito voltou em muitas coisas. Estou muito feliz. Foi ótimo
Pep Guardiola foi criticado após empate entre Manchester City e Arsenal no último domingo (21). A partida, válida pela quinta rodada da liga nacional, terminou em 1 a 1 no Emirates Stadium, em Londres (ING). Depois da partida, a postura tática de Guardiola foi compara à de José Mourinho. Para jornalista, Guardiola 'estacionou o ônibus' para evitar gol de empate.
Guardiola no City
Neste sábado (27), o Manchester City recebe o Burnley às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium. A partida é validada pela sexta rodada da Premier League. A equipe de Pep Guardiola está na nona colocação do Campeonato Inglês, com duas vitórias, um empate e duas derrotas
