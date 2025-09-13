Técnico do Barcelona confirma lesão de Yamal e aponta culpado: ‘Não se importam’

Lamine Yamal, do Barcelona, desfalcará a equipe na próxima partida contra o Valencia, pela quarta rodada da La Liga. A informação foi confirmada pelo técnico Hansi Flick durante a entrevista pré-jogo realizada neste sábado (13). Segundo o alemão, o jovem apresentou um desconforto na região do osso púbico durante o período em que esteve com a seleção da Espanha, na última Data Fifa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além de estar fora do próximo compromisso do Barcelona pela liga, Yamal também é dúvida para a estreia do clube na Champions League, marcada para a próxima quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), contra o Newcastle. Na coletiva, Flick revelou que o atleta atuou com dores enquanto defendia a seleção espanhola. O jogador foi titular nas duas partidas da Data Fifa de setembro: na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária e na goleada por 6 a 0 contra a Turquia. A utilização do atleta mesmo com desconforto físico gerou irritação no treinador do Barça.

continua após a publicidade

— Não, ele não estará disponível para amanhã. Ele jogou pela seleção e ainda sentia dores. Jogou de 75 a 78 minutos com dores e sem treinar entre as partidas. Acho que a seleção espanhola tem uma ótima equipe, os melhores jogadores do mundo, mas eles não se importam com seus jogadores, e essa é uma notícia que me entristece — disse o alemão.

De quem é a culpa? 🤬

Além disso, Flick foi questionado se procurou o técnico da seleção da Espanha, Luis de la Fuente, para pedir explicações sobre a utilização de Yamal sem a devida precaução em relação à sua condição física. O treinador do Barcelona afirmou que não houve contato e destacou que a comunicação seria dificultada pela barreira do idioma.

continua após a publicidade

— Nunca falei com ele por mensagem. Meu espanhol não é muito bom, nem o inglês dele, mas, no fim das contas, a comunicação poderia ser melhor. Não temos apenas um jogador, temos mais. Eu também já passei por isso, mas a comunicação com o clube tem que ser boa — finalizou o treinador do time catalão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.