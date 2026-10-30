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Gonçalo Ramos manda recado para Cristiano Ronaldo: 'Quem joga sou eu'

Atacante do Milan marcou três gols e defende titularidade com Jorge Jesus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 16:43
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Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção portuguesa após atrito com Jorge Jesus (Foto: Johan Nilsson / AFP)

O conturbado abandono de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção portuguesa após o segundo duelo da última Data Fifa abriu caminho para a afirmação de Gonçalo Ramos. Autor de gols nos três confrontos em que começou entre os titulares, o centroavante do Milan concedeu entrevista ao Canal 11, de Portugal, e não escondeu a ambição de ser mantido no comando do ataque da equipe liderada por Jorge Jesus.

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Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)
Gonçalo Ramos avisa que merece a vaga de titular na seleção portuguesa (Foto: Cornelius Poppe / NTB / AFP)

— Quero ser titular na seleção. Passei a mensagem de que, se há alguém que deve jogar… Sou eu. O Mister e o país inteiro conseguem entender. O importante para mim é que eu jogue. Não quero que saia alguém em específico; isso é decisão do selecionador — declarou o jogador de 25 anos.

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A ruptura de Cristiano Ronaldo com o grupo ocorreu após atritos com a comissão técnica. O camisa 7 acusou Jorge Jesus de quebra de palavra e demonstrou insatisfação por ter aquecido no primeiro jogo contra a Noruega sem ser acionado. Gonçalo relatou o clima de perplexidade vivido pelo elenco diante do sumiço do capitão:

— A saída do Cristiano foi estranha. Tínhamos treino e ele já não estava lá. Soaram muitos alarmes e houve muito ruído em volta da Seleção. Tudo o que o Cristiano faz – seja bom ou não – vai ter uma grande repercussão. Nada daquilo parecia verdade. Ficamos sem entender se tinha ido embora. Não dá para ignorar a situação, mas não conseguiríamos impedir o Cristiano de deixar a seleção; isso cabe à direção. É uma situação que não se quer. Acho que nem o Cristiano aprova essa decisão, mas terá as suas motivações.

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O atacante do Milan fez questão de ressaltar que o grupo não guarda ressentimentos do veterano e garantiu que o astro terá recepção calorosa na Data Fifa de novembro, quando a equipe encara Dinamarca e País de Gales pela Liga das Nações:

— Vai ser bem recebido, como qualquer outro colega da seleção seria. Vamos deixar de falar com ele por uma decisão de cabeça quente? Claro que não. Acontece a todos. Se o Cristiano estiver no elenco, vou cumprimentá-lo da mesma forma. Ele tem de se resolver com o Mister e com a federação.

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Montagem coloca Cristiano Ronaldo ao lado de Jorge Jesus
Atacante do Milan rejeita rivalidade e propõe atuar ao lado de Cristiano Ronaldo com Jorge Jesus (Fotos: AFP)

Antigo pupilo de Jesus nos tempos de Benfica, Ramos celebrou a retomada do trabalho em conjunto com o treinador e reforçou que aproveitou o espaço deixado na equipe:

— É um novo começo. Já tinha trabalhado com o mister Jorge Jesus e quis voltar a mostrar o meu valor. Aproveitei a oportunidade no segundo jogo e garanti o lugar para o terceiro. Depois houve toda a situação, e acabei por jogar o quarto jogo. Mostrei serviço.

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Por fim, o centroavante desmistificou a ideia de que a sua titularidade exclui automaticamente o camisa 7, recordando que já funcionaram lado a lado com a camisa lusa:

— Respeitando o status do Cris, mas eu acho que muitas vezes nós poderíamos jogar juntos. Podíamos recompensar a minha boa forma, os meus gols, não abdicando do Cris, tanto que já aconteceu de jogarmos juntos. Há um jogo no Dragão em que jogamos juntos, contra a Eslováquia, em que não só eu e ele fizemos um grande jogo, mas toda a equipe. É uma coisa possível; não tem que se abdicar de um para jogar o outro. Para eu jogar, não quero que saia o Cris. É uma decisão do Mister.

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