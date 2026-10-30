O atacante brasileiro João Vitor teve tarde inspirada nesta sexta-feira (30). Cria das categorias de base do Sport, o recifense marcou seu primeiro gol na temporada e foi peça-chave na goleada do Dibba Al-Hisn por 4 a 1 diante do Dubai City, válida pela UAE Division 1, a segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos.

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João Vitor celebra primeiro gol na temporada em goleada do Dibba Al-Hisn nos Emirados (Foto: Divulgação)

O camisa ofensiva apareceu no momento de maior exigência do confronto: aos 61 minutos, apenas sete giros de ponteiro após o Dubai City igualar o placar em 1 a 1, João Vitor balançou as redes para recolocar o Dibba Al-Hisn em vantagem. O tento abriu caminho para a equipe deslanchar até construir o elástico 4 a 1.

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— Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol na temporada e, principalmente, por ajudar a equipe a conquistar essa vitória. Conseguimos reagir rápido após o empate e voltar à frente. Espero que seja o primeiro de muitos gols e que possamos continuar conquistando bons resultados — destacou João Vitor, que atingiu nove aparições no torneio.

No Dibba Al-Hisn desde 2021, o atacante já é nome histórico na instituição. Ele ultrapassou a marca de 100 partidas pelo clube, acumulando cerca de 40 gols e 20 assistências, além de ter sido protagonista na campanha de acesso à divisão de elite emiradense (Pro League). O prestígio rendeu recentemente a renovação do seu vínculo até o fim de 2027.

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Formado pelo Leão da Ilha, João Vitor estreou profissionalmente pelo Sport em 2021, em duelo contra o CRB pela Copa do Nordeste, após passagem pelo Queimadense-PB na base.

— Já tenho uma história importante com o clube e sou grato pela confiança. Nosso objetivo é fazer uma grande temporada e lutar pelas nossas metas dentro de campo — encerrou.