Nesta quarta-feira (25), o Real Madrid recebe o Barcelona, às 14h45 (de Brasília), no Alfredo Di Stéfano, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League Feminina. O clássico terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+, com narração de Babi Micheletto e comentários de Thiago Simões. Para Mari Pereira, apresentadora e comentarista da ESPN, o confronto pode evidenciar o auge técnico das catalãs.

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— É bem possível que vejamos o Barcelona no seu melhor nível, ainda mais após a perda do título na última temporada para o Arsenal, mesmo com cinco finais consecutivas de Champions. Em um mata-mata de dois jogos, surpreender esse time é muito complicado, embora o Real tenha mostrado sua força ao vencer o Arsenal na ida das quartas no ano passado — analisou.

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Barcelona vence a Roma na Champions Feminina. (Foto: Barcelona/Divulgação)

O Real Madrid chega em alta: são sete vitórias consecutivas na temporada e a classificação veio com autoridade após superar o Paris FC nos playoffs, com 5 a 2 no agregado. Já o Barcelona avançou direto às quartas como líder geral da fase de grupos, com 16 pontos. Favoritas, as blaugranas não perdem desde novembro de 2025 e já bateram o rival duas vezes em 2026, pela Supercopa e pela Copa da Rainha.

Mesmo sem Aitana Bonmatí, lesionada, o Barça mantém a força com Alexia Putellas e um elenco entrosado. Do outro lado, o Real aposta no talento de Linda Caicedo para tentar equilibrar as ações e surpreender no clássico.

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