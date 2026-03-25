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Jornalista da ESPN destaca momento do Barcelona antes do El Clássico Feminino

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Champions Feminina

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/03/2026
14:49
Barcelona e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira. (Foto: Real Madrid Feminino/Divulgação)
imagem cameraBarcelona e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira. (Foto: Real Madrid Feminino/Divulgação)
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Nesta quarta-feira (25), o Real Madrid recebe o Barcelona, às 14h45 (de Brasília), no Alfredo Di Stéfano, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League Feminina. O clássico terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+, com narração de Babi Micheletto e comentários de Thiago Simões. Para Mari Pereira, apresentadora e comentarista da ESPN, o confronto pode evidenciar o auge técnico das catalãs.

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— É bem possível que vejamos o Barcelona no seu melhor nível, ainda mais após a perda do título na última temporada para o Arsenal, mesmo com cinco finais consecutivas de Champions. Em um mata-mata de dois jogos, surpreender esse time é muito complicado, embora o Real tenha mostrado sua força ao vencer o Arsenal na ida das quartas no ano passado — analisou.

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Barcelona vence a Roma na Champions Feminina. (Foto: Barcelona/Divulgação)
Barcelona vence a Roma na Champions Feminina. (Foto: Barcelona/Divulgação)

O Real Madrid chega em alta: são sete vitórias consecutivas na temporada e a classificação veio com autoridade após superar o Paris FC nos playoffs, com 5 a 2 no agregado. Já o Barcelona avançou direto às quartas como líder geral da fase de grupos, com 16 pontos. Favoritas, as blaugranas não perdem desde novembro de 2025 e já bateram o rival duas vezes em 2026, pela Supercopa e pela Copa da Rainha.

Mesmo sem Aitana Bonmatí, lesionada, o Barça mantém a força com Alexia Putellas e um elenco entrosado. Do outro lado, o Real aposta no talento de Linda Caicedo para tentar equilibrar as ações e surpreender no clássico.

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Linda Caicedo em campo pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

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