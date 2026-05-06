Kvaratskhelia revela ídolo inusitado do Real Madrid: 'Tinha camisa'
Jogador se declarou fã de Guti
O atacante georgiano Kvaratskhelia, uma das grandes estrelas do PSG na atual temporada, surpreendeu ao revelar seu ídolo no Real Madrid. Em entrevista à "DAZN", o jogador afirmou que não se inspira em Cristiano Ronaldo, Zidane ou Benzema, mas sim em Guti, ex-meia espanhol que brilhou no clube merengue entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2010.
A confissão veio às vésperas da decisão contra o Bayern, pela volta da semifinal da Champions League. Kvaratskhelia, que tem sido peça fundamental nas últimas duas campanhas do PSG no torneio, revelou que na infância vestia uma camisa personalizada com o nome do ex-jogador.
– Quando eu era criança, eu adorava o Guti. Eu assistia aos jogos dele e gostava muito da maneira como ele pensava o jogo, os passes que ele fazia… então ele era meu ídolo. Eu até tinha uma camisa com o nome "Guti" escrito com caneta permanente, e eu jogava com ela. Então sim, ele era meu ídolo e o respeito muito – disse Kvaratskhelia.
Guti retribui carinho e guarda camisa de Kvaratskhelia
O ex-meia espanhol, que atualmente trabalha como comentarista, respondeu à altura e revelou que mantém contato com o atacante do PSG. Em entrevista recente, Guti contou que trocou mensagens com o georgiano e que guarda uma camisa dele em casa.
– Tivemos bons momentos juntos. Dei a ele uma das minhas camisas e ele me deu uma das dele, que guardo em casa. Conseguimos conversar pelo Instagram e estou muito feliz com o progresso que ele está fazendo – afirmou Guti.
O espanhol também comentou sobre os rumores que ligavam Kvaratskhelia a Real Madrid ou Barcelona no passado. Segundo Guti, o georgiano tem nível para atuar em qualquer gigante europeu.
– Acho que ele é um jogador fantástico, muito decisivo nos gols, e quando se sente confortável, como no PSG, é um jogador de alto nível – completou.
Frequentemente comparado a Maradona por sua técnica e carisma durante a passagem pelo Napoli, Kvaratskhelia se consolidou como um dos atacantes mais prolíficos da Europa. Na temporada passada, foi peça fundamental na conquista do primeiro título da Champions League pelo PSG. Agora, tenta levar o clube parisiense à segunda final consecutiva.
A classe e a técnica do georgiano, que tem 10 gols e 5 assistências na Champions League nesta temporada, por vezes lembram as de Guti – que durante sua passagem pelo Real Madrid se tornou um dos meio-campistas mais talentosos do mundo.
