Goleiro de time inglês é suspenso por seis jogos

A última rodada da Copa da Inglaterra ficou marcada por um lance violento na partida entre Millwall e Crystal Palace. O goleiro inglês, Liam Roberts, do Millwall, foi suspenso por seis partidas após entrada violenta no atacante francês, Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace. No último final de semana as equipes se enfrentaram pela 5ª rodada da competição e num lance de disputa de bola, Roberts foi expulso após atingir a cabeça do adversário.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão de suspender o goleiro foi tomada depois que um painel regulador independente confirmou a alegação da Associação de Futebol (FA) de que a punição inicial de três jogos era insuficiente. A FA entrou com um recurso contestando a suspensão padrão de três jogos, argumentando que a punição não refletia a gravidade dos fatos.

O impacto causou um traumatismo craniano e uma grave lesão na orelha esquerda de Mateta, que precisou tomar 25 pontos e foi direto para o hospital realizar os tratamentos necessários. O duro lance aconteceu aos seis minutos da primeira etapa, na vitória do Crystal Palace por 3 a 1.

continua após a publicidade

Apesar da lesão, o técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, tem esperanças de que o atacante se recupere a tempo e retorne para o confronto com o Fulham, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no final deste mês.

O Millwall não recorreu à extensão da punição ao goleiro e informou que Liam Roberts entrou em contato pessoalmente com Mateta para se desculpar pelo incidente.

continua após a publicidade