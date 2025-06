Quanto o Al-Hilal ganhou pela classificação no Mundial de Clubes?

As contas do rico Al-Hilal continuam tranquilas. Além de ser impulsionado pelos aportes do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, o clube conta com uma ótima premiação após o desempenho inicial no Mundial de Clubes.

Devido à classificação para o mata-mata do torneio, o time garantiu aos cofres US$ 7,5 milhões (R$ 41,3 milhões na cotação atual), pagos pela Fifa a todas as equipes que avançaram no estágio inicial do torneio intercontinental.

Só pelo fato de estar participando da disputa nos Estados Unidos, o Crescente havia embolsado US$ 9,55 milhões (R$ 52,6 milhões). Nos três primeiros jogos, foram dois empates - diante de Real Madrid e RB Salzburg - e uma vitória frente ao RB Salzburg, na última rodada. Os resultados também bonificaram o clube em US$ 4 milhões (R$ 22 milhões).

Com isso, até o momento, o Mundial rendeu às contas do Al-Hilal cerca de US$ 21,05 milhões (mais de R$ 116 milhões). A diretoria ainda pode introduzir mais notas em suas contas, dependendo do desempenho no mata-mata.

💸 Os recebimentos do Al-Hilal no Mundial de Clubes até aqui

⚽ Participação: US$ 9,55 milhões (R$ 52,6 milhões)

🟰 Empate com o Real Madrid: US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões)

🟰 Empate com o RB Salzburg: US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões)

✅ Vitória sobre o Pachuca: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões)

8️⃣ Classificação às oitavas: US$ 7,5 milhões (R$ 41,3 milhões)

O próximo compromisso do Crescente será na segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), diante do Manchester City, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida (EUA). Caso avance, ganhará mais US$ 13,1 milhões (R$ 72 milhões).

Marcos Leonardo em ação pelo Al-Hilal no Mundial de Clubes (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões

: entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões América do Sul : US$ 15,21 milhões

: US$ 15,21 milhões Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 milhões

: US$ 9,55 milhões Oceania: US$ 3,58 milhões

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 milhões

: US$ 2 milhões Empate na fase de grupos : US$ 1 milhão

: US$ 1 milhão Oitavas de final : US$ 7,5 milhão

: US$ 7,5 milhão Quartas de final : US$ 13,125 milhão

: US$ 13,125 milhão Semifinais : US$ 21 milhão

: US$ 21 milhão Vice-campeão : US$ 30 milhões

: US$ 30 milhões Campeão: US$ 40 milhões

