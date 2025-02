Tottenham é eliminado e ‘Big Six’ perde quatro gigantes na Copa da Inglaterra

Em confronto válido pela Copa da Inglaterra, o Tottenham perdeu por 2 a 0 e foi eliminado da competição pelo Aston Villa. O time é o quarto membro dos 'Big Six' a ser eliminado na Copa da Inglaterra. Além dos Spurs, o Liverpool foi eliminado para o lanterna da segunda divisão do campeonato da Inglaterra, Plymouth Argile. Assim como os Reds, o Chelsea também foi eliminado ontem (08) para o Brighton. O Arsenal foi eliminado ainda na terceira fase nos penâltis para outro membro dos Big Six, Manchester United

A missão do Tottenham, entre os três eliminados da quarta rodada, era a mais difícil. O clube enfrentou o Aston Villa, fora de casa e não conseguiu o resultado, sendo eliminado da competição. Vale lembrar que os Villans fazem boa campanha na temporada, brigando na parte de cima da Premier League e classificado para a próxima fase da Champions League.

Tottenham é eliminado pelo Aston Villa na Copa da Inglaterra (JUSTIN TALLIS/AFP)

Enquanto isso, o Tottenham não faz boa temporada e está mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para competições europeias. O time se encontra na 14ª posição na Premier League e vive uma decepção nessa temporada. A equipe, além de ser eliminada na Copa da Inglaterra, também foi eliminada na Copa da Liga Inglesa. A única competição que o time se mantém vivo é na Europa League.

Os outros clubes do Big Six

O Liverpool passou pela maior zebra entre os clubes do Big Six na Copa da Inglaterra. O time, líder na Premier League, e foi líder na Fase de Liga da Champions, foi eliminado pelo Plymouth Argile, o lanterna da segunda divisão da Inglaterra. Os Reds, que faziam temporada de manual, sendo forte em todas as competições em que disputava, perdeu para o Plymouth e deu seu primeiro adeus a uma competição nesta temporada.

O Chelsea também decepcionou na Copa da Inglaterra. O time era amplamente favorito contra o Brighton e até saiu na frente no confronto, mas levou a virada e foi eliminado da competição. Os Blues ocupam a 4ª posição na Premier League e é um dos times que brigam por uma classificação na Champions League. O Brighton, por outro lado, faz temporada discreta e ocupa a 10º colocação na liga inglesa.

O Arsenal já havia sido eliminado ainda na terceira fase da Copa da Inglaterra. Em jogo duro, os Gunners enfrentaram o Manchester United em casa e tinham o favoritismo, já que estava em seus domínios e fazia uma temporada muito melhor, comparada aos Red Devils. A bola, no entanto, não seguiu o favoritismo. O jogo terminou empatado e nos pênaltis, o Arsenal foi eliminado.

O Manchester City, e Manchester United fizeram seus trabalhos de casa e eliminaram Leyton Orient e Leicester City, respectivamente. Os dois rivais são os únicos membros do Big Six que estão vivos na competição e ainda sonham com o título da FA Cup.

