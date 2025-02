Ex-Flamengo brilha e faz gol em classificação na Copa da Inglaterra

Com gol de ex-Flamengo, o Wolverhampton venceu o Blackburn por 2 a 0, neste domingo (9), e avançou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. A partida foi válida pela quarta fase da competição e teve os gols marcados por dois brasileiros. O primeiro foi do ex-Flamengo, o meia João Gomes, e o segundo do atacante Matheus Cunha, destaque do time na temporada.

O gol de João Gomes foi marcado na primeira etapa, aos 33 minutos. O brasileiro recebeu um passe de Hwang Hee-Chan, após roubada de bola do português Gonçalo Guedes. O ex-Flamengo finalizou de pé direto na saída do goleiro para abrir o placar.

O segundo e último gol do jogo foi de Matheus Cunha, logo após o primeiro. O meia fechou o show brasileiro, após bater cruzado para o fundo da rede. A temporada de Matheus Cunha chama atenção da mídia inglesa. Nesta temporada, são 12 gols em 25 jogos pelo Wolverhampton.

Cria do Flamengo brilha

Com aparições frequentes na Seleção Brasileira, João Gomes continua atuando em alto nível. Autor do primeiro gol, o volante revelado pelo Flamengo é conhecido pela capacidade de controlar o meio-campo e pela intensidade física. Após o fim da partida, o portal SofaScore, plataforma de estatísticas, publicou uma informação que coloca o jogador no topo de um ranking de desarmes.

O atacante Matheus Cunha, autor do outro gol da partida, também teve publicação destacada pela plataforma de estatísticas. O camisa chegou a ser alvo de clubes brasileiros nas últimas janelas de transferências.