Técnico de time que eliminou Liverpool da Copa da Inglaterra precisou fugir de guerra

O Plymouth Argyle, lanterna da segunda divisão do futebol inglês, eliminou o Liverpool da Copa da Inglaterra, neste domingo (9), ao vencer a equipe de Arne Slot por 1 a 0, no estádio Home Ground. Está não foi a primeira vez que Miron Muslic, técnico da equipe, precisou superar um grande desafio. Antes de assumir o comando do clube alviverde, ele precisou superar uma guerra.

continua após a publicidade

➡️ Time da Premier League faz almoço brasileiro com feijoada e pudim; veja o vídeo

➡️ Titular do Real Madrid é desfalque para confronto com o City na Champions

Nascido na Bósnia em 1982, Muslic vivenciou os horrores da guerra, presente na região, durante sua infância, o que o forçou, junto com sua família, a deixar sua cidade natal, Bihac, e buscar refúgio na Áustria. Na ocasião, o treinador não havia completado 10 anos de idade.

Em entrevista ao canal BBC, antes do confronto contra o Liverpool, Muslic compartilhou um pouco da experiência. O início do confronto na região iniciou após a dissolução da Iugoslávia, em 1980. Enquanto os bósnios buscavam a independência, croatas e sérvios lutavam para anexar a região.

continua após a publicidade

- Tivemos que deixar a Bósnia e Bihac, nossa cidade natal, literalmente da noite para o dia, pegando coisas que podíamos segurar com as mãos. Foi aí que nossa jornada, ou nossa nova vida, começou. Nós lutamos a vida toda, e essa parte da luta faz parte da minha jornada, e é por isso que sou sempre muito otimista e positivo - disse o treinador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Eliminação do Liverpool

A partida foi marcada por um amplo domínio da posse de bola da equipe de Arne Slot. Contudo, o Liverpool encontrou dificuldade durante todo o confronto de furar a defesa adversária. Mas quando conseguia criar boas chances de gols, os atacantes do clube paravam em Conor Hazard, que viveu tarde inspirada na Inglaterra.

continua após a publicidade

O Home Park, casa do Plymouth, explodiu logo no começo do segundo tempo, quando Ryan Hardie, de pênalti, anotou o único gol do confronto. Após abrir o placar, o clube alviverde conseguiu neturalizar as ações do adversário e sacramentar a vitória. Esta foi apenas a quarta derrota do Liverpool, sob o comando de Arne Slot na temporada. O clube já havia sido superado apenas por Nottingham Forest, Tottenham e PSV antes.