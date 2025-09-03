Goleiro da Espanha critica pedidos por jogador do Barcelona na seleção

A seleção espanhola convocada por Luis de la Fuente para compromissos recentes tem Unai Simón, do Athletic Club, como titular; David Raya, do Arsenal, e Álex Remiro, da Real Sociedad, entre os reservas. A ausência de Joan García, do Barcelona, chamou atenção na imprensa espanhola, já que o goleiro foi um dos destaques da última Campeonato Espanhol pelo Espanyol.

Joan García, contratado pelo Barcelona em junho, durante a janela de verão. O goleiro foi o jogador com mais defesas na edição passada da LaLiga, com 145 intervenções, e teve oito jogos sem sofrer gol em 38 partidas. O arqueiro de 24 anos também integrou convocações de base de De La Fuente em 2021 e disputou duas partidas pelas eliminatórias da Eurocopa sub-21.

Unai Simón reconheceu o desempenho do compatriota, mas pediu respeito ao grupo e ressaltou conquistas coletivas que também justificam a presença dos demais goleiros no elenco.

— Temos uma longa história aqui, temos influência no vestiário e também conquistamos coisas importantes — afirmou Simon.

O titular do Athletic lembrou ainda premiações e taças recentes como elementos que reforçam o valor do grupo. O goleiro citou o troféu Zamora, atribuído ao goleiro com menos gols sofridos na LaLiga 2023/24, e a conquista da Eurocopa 2024 como exemplos de vitórias do conjunto. Simón foi convocado pela primeira vez para a seleção principal em 2020, quando ainda era alternativa a David de Gea, e já soma 50 partidas pela equipe, com 20 jogos sem sofrer gol e 46 tentos sofridos no período.

Unai Simón é o herdeiro de David De Gea no gol da Espanha (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

David Raya estreou na seleção em 2022 e acumula 11 aparições; Álex Remiro passou a figurar entre os convocados em 2024 e tem duas partidas pelo time principal. A comissão técnica mantém acompanhamento próximo do desempenho dos goleiros nos clubes e baseia as escolhas tanto em estatísticas quanto na gestão do elenco para os compromissos internacionais.

Próximos compromissos da Espanha

A Espanha irá estrear nas Eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bulgaria, na quinta-feira (4), no Nacional Vasil Levski, às 15h45. Dias depois, no domingo (7), também no mesmo horário, encara a Turquia, no Koyna Atatürk.

