menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Goleiro da Espanha critica pedidos por jogador do Barcelona na seleção

Unai Simon se pronunciou sobre titularidade no gol da Espanha

Unai Simon
imagem cameraUnai Simón é o atual dono da titularidade do gol da Espanha (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
19:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

A seleção espanhola convocada por Luis de la Fuente para compromissos recentes tem Unai Simón, do Athletic Club, como titular; David Raya, do Arsenal, e Álex Remiro, da Real Sociedad, entre os reservas. A ausência de Joan García, do Barcelona, chamou atenção na imprensa espanhola, já que o goleiro foi um dos destaques da última Campeonato Espanhol pelo Espanyol.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Técnico da Argentina chora ao falar sobre Messi; assista

Joan García, contratado pelo Barcelona em junho, durante a janela de verão. O goleiro foi o jogador com mais defesas na edição passada da LaLiga, com 145 intervenções, e teve oito jogos sem sofrer gol em 38 partidas. O arqueiro de 24 anos também integrou convocações de base de De La Fuente em 2021 e disputou duas partidas pelas eliminatórias da Eurocopa sub-21.

Unai Simón reconheceu o desempenho do compatriota, mas pediu respeito ao grupo e ressaltou conquistas coletivas que também justificam a presença dos demais goleiros no elenco.

continua após a publicidade

— Temos uma longa história aqui, temos influência no vestiário e também conquistamos coisas importantes — afirmou Simon.

O titular do Athletic lembrou ainda premiações e taças recentes como elementos que reforçam o valor do grupo. O goleiro citou o troféu Zamora, atribuído ao goleiro com menos gols sofridos na LaLiga 2023/24, e a conquista da Eurocopa 2024 como exemplos de vitórias do conjunto. Simón foi convocado pela primeira vez para a seleção principal em 2020, quando ainda era alternativa a David de Gea, e já soma 50 partidas pela equipe, com 20 jogos sem sofrer gol e 46 tentos sofridos no período.

Espanha Unai Simon
Unai Simón é o herdeiro de David De Gea no gol da Espanha (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

David Raya estreou na seleção em 2022 e acumula 11 aparições; Álex Remiro passou a figurar entre os convocados em 2024 e tem duas partidas pelo time principal. A comissão técnica mantém acompanhamento próximo do desempenho dos goleiros nos clubes e baseia as escolhas tanto em estatísticas quanto na gestão do elenco para os compromissos internacionais.

Próximos compromissos da Espanha

A Espanha irá estrear nas Eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bulgaria, na quinta-feira (4), no Nacional Vasil Levski, às 15h45. Dias depois, no domingo (7), também no mesmo horário, encara a Turquia, no Koyna Atatürk.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Joan García assinou com o Barcelona até 2031 (Foto: Reprodução/X)
Joan García assinou com o Barcelona até 2031 (Foto: Reprodução/X)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias