Livre no mercado, ex-técnico da Inglaterra toma decisão sobre futuro

Longe do futebol desde a saída do comando da seleção da Inglaterra, em julho de 2024, Gareth Southgate foi contratado para outra área. O ex-treinador se tornará apresentador da BBC, uma das principais mídias de comunicação do Reino Unido.

continua após a publicidade

➡️ Algoz da Seleção Brasileira se pronuncia sobre “saídinha” para café na Espanha

Segundo o tabloide inglês "The Sun", Southgate será o apresentador do podcast "One Of A Kind" ("Um de Cada Tipo"), naqual o ex-treinador entrevistará os principais nomes de diversas indústrias. O programa será um produto da BBC Sounds, mas que pode chegar à TV, caso seja um sucesso. Além disso, o Gareth terá o salário de 50 mil libras (cerca de R$ 386,8 mil) para ser o host do programa da emissora estatal britânica, que está feliz em receber o antigo técnico dos "Três Leões".

— A BBC está animada por ter Gareth como apresentador pela primeira vez. É uma verdadeira conquista. Ele entrevistará pessoas de sucesso de diferentes setores da indústria, saindo do esporte e se aprofundando em histórias inspiradoras. Gareth é um homem filosófico, e os produtores acreditam que ele será ótimo em conversas aprofundadas com os entrevistados — afirmou a BBC para o The Sun.

continua após a publicidade

Gareth Southgate dirigiu a seleção inglesa nas Copas de 2018 e 2022 (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gareth Southgate na Inglaterra

Gareth Southgate ficou sob o comando da seleção da Inglaterra por oito anos, sendo o treinador mais longevo dos "Três Leões". Neste período, chegou nas semifinais da Copa do Mundo, em 2018, e teve dois vices da Eurocopa, em 2021 e 2024. Após a bater na trave mais uma vez no cenário continental, o ex-jogador pediu demissão do comando da equipe que, posteriormente, foi assumido pelo alemão Thomas Tuchel.

continua após a publicidade

Fora da Inglaterra, Southgate foi especulado pelo Manchester United após a demissão de Erik ten Hag, mas a diretoria dos Red Devils apostou no português Ruben Amorim.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.