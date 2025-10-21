Em jogo ‘maluco’, PSG goleia Leverkusen por 7 a 2 na Champions

Em jogo de muitas emoções, o PSG goleou o Bayer Leverkusen por 7 a 2, nesta terça-feira (21), válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida foi realizada na BayArena, em Leverkusen (ALE), e os gols foram marcados por Pacho, Doué, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé e Vitinha, ao Paris, enquanto Aleix Garcia diminuiu duas vezes aos mandantes.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com expulsos dos ambos os lados e dois pênaltis para o Bayer, o PSG conseguiu a vitória logo no primeiro tempo do duelo. O triunfo fez os franceses subirem para a liderança da fase de liga da Champions, devido às três vitórias e o saldo de gols.

O Leverkusen, por sua vez, ainda não venceu na Liga dos Campeões e ocupa a 27ª colocação, fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio europeu. A equipe alemã tem dois pontos, com empates contra PSV e Copenhagen.

Como foi o jogo entre Leverkusen e PSG na Champions?

O primeiro tempo de Bayer Leverkusen e PSG teve de tudo que a Champions e o futebol pode oferecer. Cinco gols e duas expulsões movimentaram a primeira etapa, e o Paris abriu o placar logo no início do duelo: com seis minutos, o zagueiro Pacho marcou o primeiro gol com a camisa parisiense abriu placar após o Nuno Mendes cruzar em jogada de escanteio curto. Foi a primeira vez que o equatoriano marcou com a camisa do time francês.

Jogadores comemoram goleada do PSG sobre o Leverkusen na Champions League (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

O Leverkusen teve a chance do empate aos 23 minutos, em pênalti polêmico que Zabarnyi tocou com a mão na bola. Após confirmação da penalidade pelo VAR, Grimaldo cobrou na trave. A situação dos alemães piorou com a expulsão infantil de Andrich, por uma cotovelada em Doué, aos 32.

E a partir daí, o jogo pegou fogo: Zabarnyi foi expulso após fazer outro pênalti, e Aleix García empatou, aos 37, mas o PSG marcou uma sequência de gols, sendo dois de Doué e um de Kvaratskhelia até os acréscimos do primeiro tempo. O Paris foi para o intervalo com a vitória parcial de 4 a 1. Nas redes sociais, os torcedores europeus fizeram piadas sobre como o jogo foi repleto de emoções. Confira:

Tradução: "Resumo dos primeiros 45 minutos entre Bayer Leverkusen e PSG"

Tradução: "A partida entre Bayer Leverkusen e PSG"

Na volta do intervalo, o jogo permaneceu movimentado. Aos 4 minutos, Nuno Mendes marcou o quinto gol do PSG, após receber ótimo passe de Vitinha na entrada da área. Logo depois, aos 8, Aleix García fez o segundo gol dos alemães, após receber na entrada da área e acertar um belo chute no ângulo de Chevalier.

Apesar do gol, o Leverkusen não via uma única chance de empatar, e o PSG seguiu no domínio da partida. Um dos destaques do jogo, Kvaratskhelia deixou o campo para a entrada de Ousmane Dembélé, recuperado de lesão muscular. O Bola de Ouro voltou aos gramados após um mês e meio de ausência. Sua última partida pelo PSG foi no dia 30 de agosto, na goleada por 6 a 3 sobre o Toulouse na Ligue 1.

E Dembélé precisou de apenas uma bola para marcar o dele. Em sua primeira participação no ataque, aos 20 minutos do segundo tempo, o francês recebeu passe de Barcola após arranque no lado esquerdo do campo, e só teve o trabalho de bater para a meta adversária.

Com o jogo decidido, o PSG controlou o ritmo até o fim, mas ainda houve tempo para mais um: aos 44 minutos, Vitinha fechou o caixão e aproveitou a chance e fez o sétimo, sacramentando a goleada por 7 a 2.

O que vem por aí?

Agora, o Bayer Leverkusen retorna aos gramados na oitava rodada da Bundesliga, quando encara o Freiburg no próximo domingo (26), às 11h30 (de Brasília). Do outro lado, o PSG visita o Brest no dia anterior, sábado, às 12h, pela nona rodada da Ligue 1.

