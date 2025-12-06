O primeiro dia da 15ª rodada da Premier League foi eletrizante e movimentou a parte de cima e de baixo da tabela. Cinco dos 'Big Six' entraram em campo e proporcionaram uma tarde de grande futebol ao público inglês e mundial. Além disso, o Brasil roubou a cena: Bruno Guimarães marcou um gol histórico e Richarlison brilhou pelo Tottenham. Com equilíbrio, viradas, golaços e resultados que mexem no campeonato, veja como foram os jogos deste sábado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aston Villa vence Arsenal na bacia das almas

Abrindo o sábado, Aston Villa e Arsenal fizeram um dos melhores duelos da temporada até aqui. O jogo no Villa Park teve intensidade, trocas de ataque, ritmo alto e pouca margem para respiro. O Arsenal tentava administrar a liderança da Premier League, mas encontrou um Villa agressivo, pressionando desde o primeiro minuto.

continua após a publicidade

O time de Unai Emery foi superior na primeira etapa e abriu o placar com Matty Cash, que aproveitou jogada construída pela direita e finalizou com frieza. O Arsenal, desconectado no primeiro tempo, voltou reorganizado para a segunda etapa e empatou com Leandro Trossard, em jogada de infiltração que derrubou a marcação do Villa.

O empate parecia encaminhar um resultado justo, mas o futebol premiou quem se manteve ofensivo até o fim. Nos acréscimos, após bate-rebate na área, Emiliano Buendía completou para o fundo da rede e explodiu o Villa Park. Com o 2 a 1, o Aston Villa venceu sua partida mais simbólica da temporada, chegou à terceira posição e colocou pressão real sobre Arsenal e Manchester City.

continua após a publicidade

Sem Estêvão, Chelsea leva susto, mas fica no empate

Nos jogos de 12h, o Chelsea visitou o Bournemouth buscando recuperação após derrota dolorosa na última rodada. Estêvão, sensação do time, começou no banco, e logo no início o clube londrino levou um susto. Semenyo finalizou para o gol, a bola desviou e sobrou para Evanilson empurrar para dentro — porém, após revisão, o lance foi anulado por impedimento.

A partir daí o jogo seguiu em ritmo moderado, com o Chelsea mais presente no campo ofensivo, mas sem contundência. Cole Palmer teve dificuldades em seu retorno, enquanto o Bournemouth se defendia com organização. As chances existiram, mas sem grande brilho técnico. Faltou criatividade aos Blues e agressividade ao Bournemouth. Justamente por isso o placar terminou em 0 a 0, resultado que mantém o Chelsea na zona de classificação europeia, mas com sensação de oportunidade desperdiçada.

Everton vence Nottingham Forest e alcança G-5 da Premier League

Quem vive grande momento é o Everton. A equipe começou arrasadora contra o Nottingham Forest, marcando aos dois minutos de jogo após pressão alta no início. A vantagem deu confiança ao time, que seguiu no comando das ações durante toda a etapa inicial. Perto do intervalo, o segundo gol veio, construído com paciência e eficiência no último terço do campo.

No segundo tempo, o Everton administrou a partida com maturidade. O controle não foi absoluto, mas suficiente para manter o Forest distante do gol. Na reta final, o terceiro gol selou a vitória e levou o clube ao G-5 da Premier League — uma virada impressionante para quem começou a temporada instável. O Forest, por sua vez, liga o alerta: a equipe segue próxima da zona de rebaixamento e precisa reagir rapidamente.

Cherki brilha e guia Manchester City a vitória sobre Sunderland

Outra história interessante da rodada é a campanha do Sunderland, que mesmo recém-promovido vinha brigando no topo da tabela. Mas neste sábado encontrou um Manchester City avassalador. Rayan Cherki foi o maestro da vitória por 3 a 0, distribuindo duas assistências espetaculares — incluindo um cruzamento de letra para o gol de Phil Foden, numa pintura digna de videogame.

Jogadores do Manchester City comemrando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

O City foi dominante do início ao fim, com posse de bola agressiva, triangulações rápidas e marcação alta sufocante. Gvardiol e Rúben Dias completaram o placar. Com o resultado, os Citizens encostam no Arsenal e voltam a mirar a liderança com força total. O Sunderland, apesar do tropeço, segue acima das expectativas da temporada e permanece competitivo na parte alta da tabela.

Bruno Guimarães marca golaço olímpico e Newcastle vence Burnley

No St. James' Park, Newcastle e Burnley fizeram um duelo quente e de muita necessidade. O time da casa buscava recuperação para voltar ao top-10, enquanto o Burnley tentava reagir na luta contra o rebaixamento. E foi Bruno Guimarães quem roubou a cena: o brasileiro bateu escanteio fechado e marcou um golaço olímpico, vencendo o goleiro e levantando a torcida.

Com um a mais após expulsão do Burnley, o Newcastle ampliou com Anthony Gordon antes do intervalo. No segundo tempo, o Burnley cresceu, pressionou e conseguiu diminuir de pênalti com Flemming, deixando o final do jogo dramático. Apesar do aperto, os Magpies seguraram o 2 a 1 e subiram posições importantes, reacendendo o espírito competitivo da equipe.

Xavi Simons desencanta e guia Tottenham a vitória sobre Brentford

Fechando os jogos do dia, o Tottenham venceu o Brentford em duelo de reencontros. Thomas Frank enfrentou seu ex-clube, enquanto Xavi Simons — grande aposta dos Spurs — enfim apresentou sua melhor versão. No primeiro tempo, o holandês foi dominante: deu assistência para Richarlison abrir o placar e marcou seu primeiro gol pelo clube, encerrando jejum e ganhando moral com a torcida.

Na segunda etapa, o Tottenham controlou o ritmo, reduziu a intensidade e administrou o resultado com segurança. Mesmo sem brilhar ofensivamente após o intervalo, a equipe foi madura, consciente e saiu com triunfo que recoloca o time de Frank na disputa pela parte alta da tabela.

Com a conclusão do dia, a Premier League ganhou novo desenho competitivo. O Arsenal permanece líder, mas com margem reduzida para apenas dois pontos sobre o Manchester City. O Aston Villa, embalado, aparece logo atrás e começa a sonhar com título. Chelsea se mantém no G-4 mesmo com empate, enquanto Everton assume a quinta posição com autoridade. Tottenham sobe para 8º e Newcastle retorna ao top-10. Já Sunderland cai para 7º, Brentford desce para metade inferior e Burnley segue afundado na zona de rebaixamento — em situação delicada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial