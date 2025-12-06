menu hamburguer
Futebol Internacional

Raphinha joga hoje? Confira as escalações de Real Betis e Barcelona

Craque da Seleção Brasileira está entre os relacionados

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/12/2025
13:44
Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
imagem cameraLamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
O Barcelona vai à Andaluzia enfrentar o Real Betis em jogo válido pela 15ª rodada de La Liga. Em busca da manutenção da liderança do campeonato, a equipe de Hansi Flick vai ao Estadio de La Cartuja encarar o Betis, atual 5º colocado. O brasileiro Raphinha está entre os relacionados para a partida. Confira as escalações.

Escalações de Real Betis x Barcelona

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruíbal, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez; Pablo Fornals, Marc Roca, Sergi Altimira; Abde Ezzalzouli, Antony, Cucho Hernández

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Eric García, Roony Bardghji, Pedri, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres

Confira informações sobre Real Betis x Barcelona

O Betis chega embalado por oito jogos de invencibilidade na temporada e ocupa a 5ª posição, com 24 pontos. A equipe de Manuel Pellegrini vem de vitória por 4 a 1 sobre o Torrent, na Copa do Rei, e tenta reduzir a distância para o G-4. Antony retorna após suspensão, enquanto Bellerín e Isco seguem fora por lesão. Lo Celso e Amrabat ainda serão reavaliados.

O Barcelona, líder com 37 pontos, venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1 na última rodada e busca manter a ponta da tabela. Hansi Flick volta a contar com De Jong, mas segue sem Ter Stegen, Gavi, Fermín e Dani Olmo. Araujo permanece afastado para recuperação mental. Yamal, Pedri, Raphinha e Lewandowski formam o quarteto ofensivo mais esperado para o duelo.

Com gol de Raphinha, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1, por La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)
Na última rodada de La Liga, com gol de Raphinha, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1, por La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)

FICHA TÉCNICA

Betis 🆚 Barcelona
15ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

