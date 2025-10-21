Com brilho de brasileiros, Arsenal goleia Atlético de Madrid na Champions League
Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães marcaram dois dos quatro gols dos Gunners
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, em duelo válido pela 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League. O duelo aconteceu nesta terça-feira (21), no Emirates Stadium, em Londres. O destaque do confronto foi a dupla brasileira: Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que fizeram os dois primeiros. Gyökeres fechou o resultado, marcando os dois últimos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Algoz da Seleção Brasileira marca hat-trick em jogo na Holanda
Futebol Internacional21/10/2025
- Botafogo
Textor define novo diretor independente da Eagle Football; conheça o escolhido
Botafogo21/10/2025
- Futebol Internacional
Brasileiros jogam? Confira as escalações de Arsenal e Atlético de Madrid
Futebol Internacional21/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Arsenal sobe para a terceira colocação da Fase de Liga, mantendo os 100% de aproveitamento e conquistando um saldo de gols importante na corrida por vaga nas oitavas de final. O Atlético de Madrid, por sua vez, sofre a segunda derrota na competição e estaciona na 18ª posição.
Arsenal x Atlético de Madrid: como foi o jogo?
O embate entre Arsenal e Atlético de Madrid era um dos mais aguardados da rodada da Champions. Em ótima fase e empurrado pela torcida, o time londrino começou em ritmo acelerado, dominando as ações e sufocando os visitantes logo nos minutos iniciais.
A primeira grande oportunidade dos Gunners veio aos quatro minutos. Eberechi Eze, de fora da área, arriscou o chute, e a bola desviou em Hancko antes de subir e cair perigosamente por trás do goleiro Oblak, que só observou a bola explodir no travessão. A jogada incendiou o Emirates Stadium e deu o tom de um primeiro tempo de intensa pressão.
Mesmo empurrado pelo público, o Arsenal esbarrou na compacta defesa colchonera. O Atlético recuou as linhas e tentou sair em velocidade. Aos 28 minutos, quase abriu o placar em um erro de David Raya. O goleiro espanhol se atrapalhou na saída de bola, e Giuliano Simeone teve a chance de finalizar para o gol vazio, mas desperdiçou, mandando para fora.
O lance despertou o Atlético, que cresceu na reta final da etapa. Julián Álvarez passou a se movimentar mais entre as linhas e criou dificuldades para a marcação inglesa. O Arsenal, porém, manteve o controle territorial e mostrou maturidade defensiva. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com a sensação de que o jogo estava prestes a explodir.
Na volta do intervalo, o Atlético começou mais ligado e quase abriu o placar. Logo no começo, Julián Álvarez acertou uma bomba no travessão, assustando Raya e levantando o banco de reservas colchonero. Parecia o início da reação, mas o Arsenal respondeu de maneira fulminante.
Aos 12 minutos, após falta lateral cobrada por Declan Rice, Gabriel Magalhães se antecipou à marcação e testou firme no canto direito de Oblak, abrindo o placar e inflamando a torcida. O gol obrigou o Atlético a sair mais para o jogo – e foi aí que o Arsenal encontrou os espaços que precisava.
Sete minutos depois, o jovem Lewis-Skelly fez grande jogada individual desde o campo de defesa, carregando até o ataque e servindo Gabriel Martinelli. O brasileiro dominou com categoria, puxou para dentro e bateu rasteiro, de curva. Oblak ainda desviou, mas não evitou o segundo.
Com 2 a 0 no placar, os Gunners tomaram completamente o controle da partida. O Atlético de Madrid, abalado, perdeu intensidade, e os ingleses aproveitaram. Aos 22 minutos, Martinelli voltou a ser decisivo, desta vez como garçom. O camisa 11 arrancou pela esquerda e cruzou para Eze, que teve o chute bloqueado. A bola sobrou para Gyökeres, que finalizou de primeira para marcar o terceiro.
Sem reação, o time de Simeone apenas assistiu à avalanche. Três minutos depois, em escanteio cobrado por Rice, Gabriel Magalhães ganhou novamente pelo alto e escorou para o meio da área. Gyökeres, bem posicionado, completou de cintura para o gol, sacramentando a goleada londrina: 4 a 0.
O que vem por aí?
Com a vitória, o Arsenal mantém o embalo na temporada e volta a campo no próximo domingo (26), às 11h (de Brasília), contra o Crystal Palace, pela Premier League. Já o Atlético de Madrid tenta reagir na La Liga, onde enfrentará o Real Betis na segunda-feira (27), às 17h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 4x0 Atlético de Madrid
3ª rodada — Champions League
🗓️ Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
🥅 Gols: Gabriel Magalhães (ARS 12'/2T); Martinelli (ARS 19'/2T); Gyökeres (ARS 22'/2T); Gyökeres (ARS 25'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Giménez (ATM); Zubimendi (ARS); Le Normand (ATM)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber (Ben White), Saliba, Gabriel Magalhães (Mosquera), Lewis-Skelly; Eze (NwanerI), Zubimendi (Norgaad), Rice; Saka, Gyökeres (Merino), Martinelli
🔵🔵 Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Giménez (Baena), Hancko; Simeone (Griezmann), Koke (Gallagher), Barrios, Nico González (Ruggeri); Julián Álvarez, Sorloth (Almada)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias