Técnico do Barcelona fala sobre fase de Yamal: 'Precisamos proteger'
Hansi Flick analisou o momento do clube e sobre a disputa interna por posições
- Matéria
- Mais Notícias
Hansi Flick projetou o duelo entre Barcelona e Real Betis, marcado após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético de Madrid, e afirmou que o time chega ao confronto com confiança reforçada. O treinador falou sobre o momento da equipe, as situações físicas do elenco e a evolução de Lamine Yamal, que recebeu elogios diretos do técnico.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Raphinha joga hoje? Confira as escalações de Real Betis e Barcelona
Futebol Internacional06/12/2025
- Futebol Internacional
Ex-Barcelona e Manchester City detona Pep Guardiola: ‘Cobra’
Futebol Internacional05/12/2025
- Futebol Internacional
Presidente do Barcelona anuncia saída do clube: ‘Não quero ser como Putin ou Maduro’
Futebol Internacional05/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Treinador valoriza momento do time
Flick disse que a equipe construiu segurança após o triunfo diante do Atlético, citando a atuação coletiva e o retorno de jogadores importantes. O técnico também destacou a renovação de Eric García até 2031, considerando o defensor uma peça fundamental dentro do clube.
— Estou muito feliz. É um jogador muito importante para nós. Conhece o clube muito bem e se merecia essa renovação. Quer este clube como ninguém. Pronto o veremos sendo capitão, por que não? — afirmou.
O treinador também reconheceu o bom desempenho de Gerard Martín no lado esquerdo da zaga, ressaltando a disciplina do defensor. Flick também comentou ainda sobre a disputa interna por posições, lembrando que o elenco precisa lidar com a concorrência.
— Está fazendo muito bem. Sempre está concentrado e é muito disciplinado. Nos dá o que queremos e por isso joga — declarou.
— Meu trabalho é que só podem jogar onze. É normal que os que não jogam não estejam contentes. Tentem falar com todos, sobretudo com os que não atuam. Se lidam de forma positiva, esse é o caminho — disse.
Yamal recebe destaque pela evolução sem a bola
O treinador do Barcelona foi questionado especificamente sobre o trabalho defensivo de Lamine Yamal e afirmou que o jovem tem mostrado evolução constante. Flick afirmou que o atacante mantém intensidade na pressão e que precisa ser protegido pelo estilo de jogo que apresenta.
— Está fazendo muito bem, pressionando com intensidade. Ha melhorado muito. Temos de proteger este tipo de jogadores, que são capazes de fazer algo distinto, que são nobres, que não se tiram, que sempre tentam regatear a um, dois ou três — avaliou.
Flick também atualizou situações do elenco. Disse que Gavi vive boa recuperação e mantém presença com o grupo, que Frenkie de Jong "poderá jogar", que Fermín pode ter minutos e que a ausência de Dani Olmo preocupa pela fase que vivia, embora considere lesões parte do esporte.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias