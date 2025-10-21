Em ascensão no Palmeiras, Vitor Roque vive seu melhor ano e tem amplo repertório de gols

"De direita, de esquerda e de cabeça". Essas palavras foram de Vitor Roque após marcar seu primeiro hat-trick da carreira, no dia 13 de setembro, na goleada do Palmeiras sobre o Internacional por 4 a 1, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Tigrinho fez gols de todos os jeitos e mostrou a que veio: brigar por títulos e pela artilharia nacional. As diferentes formas de balançar as redes têm ficado cada vez mais comuns para o centroavante de 20 anos.

Principalmente após formar dupla titular com Flaco López, Vitor Roque, assim como seu companheiro de ataque, deslanchou a marcar gols com a camisa do Palmeiras: foram 18 até aqui e quatro assistências. E a temporada ainda não acabou, há títulos em disputa.

Os números do camisa 9 de Abel Ferreira são impressionantes: 56 jogos, sendo 43 como titular, o que já torna a temporada mais positiva de Vitor Roque como profissional antes mesmo dela se encerrar. É verdade que ainda faltam três gols para empatar com seu ano mais artilheiro, quando ainda estava no Athletico-PR, em 2023, mas ainda restam pelo menos dois jogos pela Libertadores e outros 10 pelo Nacional.

Vitor Roque fez sua primeira temporada como profissional em 2021. Na ocasião, foram poucas partidas, apenas cinco e todas saindo do banco de reservas. No ano seguinte, o Tigrinho já deu os primeiros indícios que se tornaria um dos principais nomes do futebol brasileiro ao marcar 11 gols em 45 jogos, sendo 26 como titular.

Em 2023, o centroavante brilhou e despertou ainda mais os olhares do futebol internacional, em especial o do Barcelona, clube que se transferiria na temporada seguinte. Nesta, foram 43 jogos, sendo 33 como titular, além de 21 gols e oito assistências.

Por fim, em 2024, já no futebol europeu, Vitor Roque atuou em 40 partidas, mas só foi titular em 17, além de ter marcado oito gols.

Gols de Vitor Roque na carreira

A perna direita do camisa 9 é a que mais balança as redes adversárias: foram 26 gols com a perna "principal" do jogador, seguido pela canhota, que marcou 14 vezes e, por fim, 10 tentos de cabeça, sendo o último no final de semana, contra o Flamengo, no Maracanã.

*Estes dados são do Sofascore e excluem os Estaduais

