Declaração de astro do PSG viraliza entre torcedores do Flamengo: 'Tá bom'

O meia Vitinha protagonizou uma declaração recente que viralizou entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. Em entrevista divulgada pela Fifa, o jogador português falou sobre a importância da conquista da Copa Intercontinental para o clube francês.

Ao analisar o torneio, o astro do futebol internacional classificou como importante a conquista do torneio da Fifa. Para ele, terminado troféu irá coroar ainda mais a temporada vitoriosa do PSG.

— Nós sabemos que fizemos um ano de 2025 magnífico. Ganhar a Copa Intercontinental será a melhor forma de terminar este ano. Ganhamos quase tudo, então, se vencermos a Copa Intercontinental, será ainda mais perfeito ou quase perfeito. Então, nós queremos terminar o ano da melhor maneira — iniciou o meia, antes de completar.

— Muitas vezes, você só chega a este torneio uma vez na carreira. Você tem que aproveitar isso, e faremos de tudo para trazer este título para casa — concluiu.

O posicionamento do português viralizou entre os torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, parte da torcida rubro-negro repercutiu a declaração. Veja abaixo:

A viagem do Flamengo rumo ao Catar

O Flamengo iniciou neste sábado (6) a aventura em busca do título da Copa Intercontinental. O elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu nesta manhã, após dois dias de folga, e embarcou rumo a Doha, no Catar, nesta tarde. A estreia do Mais Querido no torneio da Fifa está marcada para quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.

A delegação rubro-negra deixa o Brasil às 15h (de Brasília) e chegará ao Catar no início da tarde de domingo. O clube fretou um avião apenas com assentos executivos para acomodar as cerca de 100 pessoas que compõem a delegação, entre atletas, comissão técnica e funcionários. Diferentemente da Libertadores, não haverá voo separado para familiares, amigos, conselheiros ou integrantes da diretoria.

Por conta da distância, o avião fará uma parada para abastecimento em Acra, capital de Gana. O trajeto até a cidade africana dura aproximadamente sete horas, assim como o trecho até Doha. A previsão é de até 15 horas de voo e cerca de duas horas adicionais para reabastecimento.