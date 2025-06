Luka Modric, ídolo do Real Madrid, pode ter um destino iminaginável nos grandes centros europeus. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o meio-campista é um sonho da diretoria do Milan, que monitora a situação do astro e pode fazer propostas nas próximas semanas.

O nome do central tem sido citado em conversas da diretoria, e agrada o diretor esportivo Igli Tare, que deve ser responsável por uma reformulação no clube. O croata deixará o Real após o Mundial de Clubes, que se inicia no dia 14 de junho, e estará livre no mercado após a disputa nos Estados Unidos.

Há a possibilidade de Modric seguir nos holofotes continentais. Porém, com 39 anos, é improvável que assine um contrato de longa duração, e estima-se que um retorno ao Dinamo Zagreb, que o revelou, possa também acontecer.

Luka tinha o desejo de continuar no Real por mais uma temporada, mas o presidente Florentino Pérez foi firme e optou pelo fim do ciclo. O jogador estava em Valdebebas desde o verão europeu de 2012 e fez 591 partidas com a camisa blanca, se tornando o nono com mais aparições pelo clube.

Luka Modric em ação pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

O adeus ao Santiago Bernabéu aconteceu na rodada final de La Liga, frente à Real Sociedad. O atleta recebeu homenagens e discursou pela última vez no estádio, ao lado de Carlo Ancelotti, que deixou o Madrid para assumir a Seleção Brasileira. No Mundial de Clubes, o time será comandado por Carlo Ancelotti, e tem Pachuca (MEX), Al-Hilal (SAU) e RB Salzburg (AUT) em seu grupo.

