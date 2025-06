Al-Nassr toma decisão sobre o futuro de Cristiano Ronaldo

Com contrato terminando no fim de junho, Cristiano Ronaldo ainda não renovou com o Al-Nassr e foi especulado em diversos clubes nesta janela de transferências, inclusive no Brasil. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube saudita está preparando um novo plano para apresentar e convencer o craque português de permanecer em Riade.

Cristiano Ronaldo está com o futuro indefino. Aos 40 anos, o atacante não tem um clube certo para jogar na próxima temporada, e teve seu nome ligado a equipes que vão disputar o Mundial de Clubes. O fato do Al-Nassr não disputar a competição e ter ficado de fora da zona de classificação para a próxima edição da Champions da Ásia são outros fatores que podem fazer o português mudar de time.

Contudo, o Al-Nassr ainda não desistiu de um acordo de renovação contratual com o português. Segundo Fernando Hierro, diretor do Al-Nassr e lenda do futebol espanhol, o clube não jogou a toalha.

— Cristiano está agora com sua seleção, com alguns dias de descanso, tem contrato até 30 de junho, e seguiremos trabalhando para que todas as partes cheguem a um acordo. Sem dúvida, está sendo feito um esforço para que ele continue. A força com que todo o país está se mobilizando para que ele fique também será muito importante para ele — afirmou Hierro.

Al-Nassr prepara contratações para convencer Cristiano Ronaldo

Segundo Fabrizio Romano, o plano do Al-Nassr de convencer Cristiano Ronaldo a permanecer no clube inclui a contratações de jogadores de nível mundial para qualificar o plantel e ter a chance de disputar o título do Campeonato Saudita. Este ano, o Al-Ittihad, de Benzema, foi o campeão.

Luis Diaz, parte do plano para manter Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. (foto: Luis ACOSTA / AFP)

O jornalista italiano traz os nomes de Luis Díaz, do Liverpool, David Hancko, do Feyenoord, um meio-campista de nível mundial - que não teve seu nome revelado - e outros atletas como alvos para o verão.