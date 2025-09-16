menu hamburguer
Gigante europeu confirma ausência de ex-Botafogo e ex-Inter na Champions League

Atlético vive temporada irregular sob comando de Diego Simeone

Diego Simeone durante coletiva pelo Atlético de Madrid na Champions League
imagem cameraDiego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, em coletiva de imprensa pré-jogo da Champions League (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes,
Dia 16/09/2025
10:17
Atualizado há 30 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Atlético de Madrid não iniciou a temporada da melhor forma. Para tentar abafar a crise, a campanha na Champions League começa nesta semana, com desfalques importantes. A lista de relacionados para a estreia foi divulgada com as ausências de Julián Álvarez e Johnny Cardoso, ex-Internacional; agora incluídos entre os desfalques ao lado do ex-Botafogo Thiago Almada, José Giménez e Álex Baena.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As novidades confirmadas pelo clube são Álvarez, devido ao desconforto que o obrigou a abandonar o campo no jogo contra o Villarreal; e Johnny, devido à entorse no tornozelo esquerdo sofrida durante o treino de ontem, não viajam com a delegação. Os outros três atletas já estavam afastados da rodada.

O Atlético viaja até Liverpool para enfrentar o atual campeão da Premier League nesta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Anfield. A partida é um dos confrontos mais aguardados desta primeira rodada da fase de grupos da Champions League.

Confira a lista de relacionados do Atlético de Madrid para a estreia na Champions 🏆

🧤 Goleiros

1️⃣ Juan Musso
1️⃣3️⃣ Jan Oblak
3️⃣1️⃣ Salvi Esquivel

🛡️ Defensores

3️⃣ Matteo Ruggeri
1️⃣5️⃣ Clément Lenglet
1️⃣6️⃣ Nahuel Molina
1️⃣7️⃣ Dávid Hancko
1️⃣8️⃣ Marc Pubill
2️⃣1️⃣ Javi Galán
2️⃣4️⃣ Robin Le Normand

⚙️ Meio-campistas

4️⃣ Conor Gallagher
6️⃣ Koke
8️⃣ Pablo Barrios
1️⃣4️⃣ Marcos Llorente
2️⃣0️⃣ Giuliano Simeone
2️⃣3️⃣ Nico González
2️⃣8️⃣ Taufik Seidu

🎯 Atacantes

7️⃣ Antoine Griezmann
9️⃣ Alexander Sørloth
1️⃣2️⃣ Carlos Martín
2️⃣2️⃣ Giacomo Raspadori
2️⃣9️⃣ Rayane Belaid

Embora o clube entre na disputa pelo título inédito da Orelhuda com otimismo, a temporada não começou muito bem na La Liga. Após quatro rodadas, o Atlético registra uma vitória, dois empates e uma derrota — sendo que o único triunfo foi conquistado na última rodada, contra o Villarreal, por 2 a 0, no último sábado (13).

➡️ Redação do Lance! crava o campeão da Champions League 2025/26; veja palpites

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jogadores do Atlético de Madrid após a partida contra o Villarreal pela La Liga 2025/26 (Foto: Thomas Coex/AFP)
