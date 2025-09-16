Gigante europeu confirma ausência de ex-Botafogo e ex-Inter na Champions League
Atlético vive temporada irregular sob comando de Diego Simeone
O Atlético de Madrid não iniciou a temporada da melhor forma. Para tentar abafar a crise, a campanha na Champions League começa nesta semana, com desfalques importantes. A lista de relacionados para a estreia foi divulgada com as ausências de Julián Álvarez e Johnny Cardoso, ex-Internacional; agora incluídos entre os desfalques ao lado do ex-Botafogo Thiago Almada, José Giménez e Álex Baena.
As novidades confirmadas pelo clube são Álvarez, devido ao desconforto que o obrigou a abandonar o campo no jogo contra o Villarreal; e Johnny, devido à entorse no tornozelo esquerdo sofrida durante o treino de ontem, não viajam com a delegação. Os outros três atletas já estavam afastados da rodada.
O Atlético viaja até Liverpool para enfrentar o atual campeão da Premier League nesta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Anfield. A partida é um dos confrontos mais aguardados desta primeira rodada da fase de grupos da Champions League.
Confira a lista de relacionados do Atlético de Madrid para a estreia na Champions 🏆
🧤 Goleiros
1️⃣ Juan Musso
1️⃣3️⃣ Jan Oblak
3️⃣1️⃣ Salvi Esquivel
🛡️ Defensores
3️⃣ Matteo Ruggeri
1️⃣5️⃣ Clément Lenglet
1️⃣6️⃣ Nahuel Molina
1️⃣7️⃣ Dávid Hancko
1️⃣8️⃣ Marc Pubill
2️⃣1️⃣ Javi Galán
2️⃣4️⃣ Robin Le Normand
⚙️ Meio-campistas
4️⃣ Conor Gallagher
6️⃣ Koke
8️⃣ Pablo Barrios
1️⃣4️⃣ Marcos Llorente
2️⃣0️⃣ Giuliano Simeone
2️⃣3️⃣ Nico González
2️⃣8️⃣ Taufik Seidu
🎯 Atacantes
7️⃣ Antoine Griezmann
9️⃣ Alexander Sørloth
1️⃣2️⃣ Carlos Martín
2️⃣2️⃣ Giacomo Raspadori
2️⃣9️⃣ Rayane Belaid
Embora o clube entre na disputa pelo título inédito da Orelhuda com otimismo, a temporada não começou muito bem na La Liga. Após quatro rodadas, o Atlético registra uma vitória, dois empates e uma derrota — sendo que o único triunfo foi conquistado na última rodada, contra o Villarreal, por 2 a 0, no último sábado (13).
