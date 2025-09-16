Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília) na Allianz Arena, em Munique (ALE), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

O Bayern de Munique, treinado por Vincent Kompany, chega para a estreia na Champions League em uma forma avassaladora. A equipe iniciou a temporada de maneira perfeita, com cinco vitórias em cinco jogos, a conquista da Supercopa da Alemanha e uma goleada recente de 5 a 0 sobre o Hamburgo.

O Chelsea, de Enzo Maresca, retorna à Champions League após dois anos de ausência, mas chega com credenciais de campeão do Mundial de Clubes e como o primeiro time a vencer todas as competições da Uefa. No entanto, a equipe tem tido um início de temporada irregular no campeonato inglês, como demonstrado no recente empate em 2 a 2 com o Brentford.

Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique e Chelsea pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Chelsea

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

👁️ Onde assistir: TNT e da HBO Max

🟨 Arbitragem: José María Sánchez (árbitro); Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (assistentes); Guillermo Cuadra Fernandez (quarto árbitro)

📺 VAR: Carlos del Cerro Grande

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany):

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca):

Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

O Bayern de Munique enfenta o Chelsea na Champions League (Foto: Michaela STACHE / AFP)