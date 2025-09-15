menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Athletic Bilbao x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Athletic Bilbao x Arsenal: primeira rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAthletic Bilbao x Arsenal: primeira rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Bilbau (ESP)
Dia 15/09/2025
15:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

Athletic Bilbao e Arsenal terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 13h45 (de Brasília), no Estadio de San Mamés, em Bilbau (ESP). O jogo terá transmissão da TNT Sports e da Max.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Athletic Bilbao 🔴⚪

Fora da Liga dos Campeões desde a temporada 2014/15, o Athletic Bilbao volta a uma edição do torneio europeu após ótima campanha em La Liga. Atualmente, a equipe se mantém sólida e ocupa a terceira colocação, com três vitórias e uma derrota na competição.

continua após a publicidade

Arsenal 🔫

O Arsenal, por sua vez, estreia na Champions após grande campanha na edição anterior, onde caiu na semifinal para o campeão PSG. Na Premier League, os Gunners são um dos postulantes ao título e vêm de vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest.

Ficha do jogo

ATH
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
1ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 16 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
Local
Estadio de San Mamés, em Bilbau (ESP)
Árbitro
Donatas Rumšas (Lituânia)
Assistentes
Aleksandr Radiuš (Lituânia), Dovydas Sužiedėlis (Lituânia) e Robertas Valikonis (Lituânia)
Var
Pol van Boekel (Holanda) e Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
Onde assistir

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Yuri; Jauregizar e Ruiz Inigo; Sancet, Iñaki Williams e Berenguer; Sannadi.

❌ Desfalques: Laporte, Nico Williams, Beñat Prados e Unai Eguíluz.
Dúvidas: -

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Mosquera e Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino e Declan Rice; Madueke, Gabriel Martinelli e Gyokeres.

❌ Desfalques: Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Jesus.
Dúvidas: Martin Odegaard e Saliba.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST
Viktor Gyokeres comemora gol marcado pelo Arsenal na Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias