Athletic Bilbao x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Athletic Bilbao e Arsenal terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 13h45 (de Brasília), no Estadio de San Mamés, em Bilbau (ESP). O jogo terá transmissão da TNT Sports e da Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Athletic Bilbao 🔴⚪
Fora da Liga dos Campeões desde a temporada 2014/15, o Athletic Bilbao volta a uma edição do torneio europeu após ótima campanha em La Liga. Atualmente, a equipe se mantém sólida e ocupa a terceira colocação, com três vitórias e uma derrota na competição.
Arsenal 🔫
O Arsenal, por sua vez, estreia na Champions após grande campanha na edição anterior, onde caiu na semifinal para o campeão PSG. Na Premier League, os Gunners são um dos postulantes ao título e vêm de vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Athletic Bilbao e Arsenal na Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bilbao 🆚 Arsenal
1ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estadio de San Mamés, em Bilbau (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT Sports (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Donatas Rumšas (Lituânia)
🚩 Assistentes: Aleksandr Radiuš (Lituânia), Dovydas Sužiedėlis (Lituânia) e Robertas Valikonis (Lituânia)
📺 VAR: Pol van Boekel (Holanda) e Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Yuri; Jauregizar e Ruiz Inigo; Sancet, Iñaki Williams e Berenguer; Sannadi.
❌ Desfalques: Laporte, Nico Williams, Beñat Prados e Unai Eguíluz.
❓ Dúvidas: -
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Mosquera e Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino e Declan Rice; Madueke, Gabriel Martinelli e Gyokeres.
❌ Desfalques: Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Jesus.
❓ Dúvidas: Martin Odegaard e Saliba.
