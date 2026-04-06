Teal Rising Cup: o que é o torneio que Corinthians e Palmeiras participarão nos EUA

Corinthians e Palmeiras aproveitam a Data Fifa para disputar a edição de 2026 da Teal Rising Cup, competição amistosa realizado nos Estados Unidos. As equipes brasileiras retornam ao torneio após participação na temporada passada, dando sequência ao processo de internacionalização e enfrentando adversários da National Women's Soccer League e da Liga Mexicana.

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A competição integra a Teal Rising Week, evento organizado pelo Kansas City Current, e será disputada entre os dias 9 e 12 de abril, reunindo ainda o Kansas e o Club América, do México. Os jogos acontecem no CPKC Stadium, localizado em Kansas City, Missouri.

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Formato

O formato prevê semifinais em rodada dupla no dia 9 de abril. O Palmeiras abre o torneio diante do Club América, enquanto o Corinthians enfrenta o Kansas City Current na sequência, em confronto direto contra as donas da casa.

Os vencedores avançam para a final, marcada para o dia 12, enquanto os derrotados disputam o terceiro lugar. O modelo concentra todas as partidas em dois dias e amplia a visibilidade das equipes, com ingressos que dão acesso aos dois jogos de cada rodada.

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Club América x Palmeiras — 9 de abril — 17h (horário local) — CPKC Stadium

Kansas City Current x Corinthians — 9 de abril — 20h (horário local) — CPKC Stadium

Perdedor Jogo 1 x Perdedor Jogo 2 — 12 de abril — 17h (horário local) — CPKC Stadium

Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2 — 12 de abril — 20h (horário local) — CPKC Stadium

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Teal Rising Week

Além do torneio principal, a Teal Rising Week funciona como um festival do futebol feminino. A programação inclui desafio de habilidades, torneio de base com equipes regionais e painéis educativos com jogadoras e treinadores.

Outro destaque é a realização de dois amistosos entre as seleções sub-20 de Estados Unidos e Brasil, reforçando o intercâmbio esportivo.

Corinthians participou da edição 2025 da Teal Rising Cup. (Foto: Divulgação)

Como foi a edição 2025

O Corinthians venceu o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Letícia Teles, e se classificou à final da competição. Na final, contra o Kansas City, as Brabas foram superadas por 2 a 1. Gabi Zanotti fez o único gol corinthiano, enquanto Michelle Cooper e Long marcaram para as norte-americanas.

O Palmeiras disputou a terceira colocação. Após estreia com derrota por 3 a 0 para o Kansas, as palestrinas venceram o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Brena.