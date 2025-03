Em sua primeira temporada com o Galatasaray, Gabriel Sara se prepara para semanas decisivas e recheadas de clássicos. Na liderança do Campeonato Turco e nas quartas de final da Copa da Turquia, a equipe do brasileiro encara Besiktas e Fenerbahçe em sequência fora de casa.

Atualmente, o Galatasaray de Gabriel Sara possui 71 pontos na Super Lig, enquanto o vice-líder Fenerbahçe soma 65 pontos. Neste sábado (29), a equipe de Okan Buruk encara o Besiktas, que ocupa a 4ª colocação. No primeiro turno, o meia brasileiro foi o grande destaque do clássico e eleito o melhor atleta em campo na vitória por 2 a 1.

- Esse é um jogo que nós sabemos que tem um peso maior do que apenas três pontos na tabela por conta da rivalidade entre os clubes, que é gigante. O Besiktas com certeza não vai querer nos ver vencer na casa deles, mas estamos preparados para suportar essa pressão, Se quisermos ser campeões, temos de passar por desafios como esses, com casa cheia e dificuldades. Gosto dessa expectativa e estou motivado para fazer mais um grande jogo.

No meio da próxima semana, o Galatasaray encara o Fenerbahçe em jogo único visando uma vaga nas semifinais da Copa da Turquia. O adversário é comandado por José Mourinho e o maior rival da equipe de Gabriel Sara.

Por conta do que é dito fora de campo, o clássico promete muita emoção em meio a uma série de troca de farpas entre os clubes. Além disso, Fenerbahçe e José Mourinho reclamam publicamente de questões relacionadas a arbitragem.

- Isso tudo faz parte da cultura futebolística daqui. As pessoas na Turquia vivem e respiram futebol de uma forma realmente incrível, e os clubes também são assim. É claro que as insinuações do Fenerbahçe são feitas para tentar influenciar a arbitragem de alguma forma nessa reta final de temporada, mas não acho que isso vá ter algum efeito. Vai ser um jogo decidido na bola e espero que a gente faça mais uma grande partida.

Após uma passagem pelo Norwich, Gabriel Sara chegou ao Galatasaray no meio de 2024 e vem sendo um dos destaques da equipe. Em sua primeira temporada, o ex-meia do São Paulo marcou dois gols e contribuiu com sete assistências.