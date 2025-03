Astro português pode defender a camisa do Galatasaray

Emprestado pelo Chelsea ao Milan, João Félix pode adicionar mais um gigante europeu à sua coleção de times defendidos. Segundo o portal "Sporx", o Galatasaray está monitorando o astro português e já teria conversado com o empresário do jogador, Jorge Mendes, que teria garantido que o atacante quer defender o time turco.

Após chegar ao Atlético de Madrid em uma transferência recorde para os cofres do clube, João Félix não conseguiu render o esperado e pulou de gigante em gigante no futebol europeu. Em sua carreira, o jogador já defendeu as camisas de Benfica, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona e Milan, podendo adicionar o manto do Galatasaray ao seu guarda-roupa.

João Félix, apesar de ter tido um bom começo no Milan, não engrenou e parece estar de malas prontas para um novo desafio na carreira. Segundo o jornal turco "Spork", o astro português teria informado ao seu agente, Jorge Mendes, que quer se juntar ao Galatasaray, assim, fazendo com que o Chelsea entre em um acordo com o time turco.

Futuro de João Félix

Apesar de ter seu futuro ligado ao Galatasaray, existe uma grande chance do astro português voltar ao Chelsea. O Milan já confirmou que não deseja uma permanência do jogador, assim, João Félix deve retornar aos Blues antes mesmo da disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA.

João Félix em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo desejando uma saída rumo à Turquia, as portas do Chelsea não estariam completamente fechadas à João Félix. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os Blues podem reintegrar o português ao elenco devido a dificuldades para encontrar um comprador para o jogador. Além disso, João Félix tem mais chance de ser emprestado do que vendido.

É nesse cenário que entra o Galatasaray como um possível destino. O time turco e João Félix teriam um desejo recíproco de uma união. Porém, o que afasta a possibilidade de uma transferência definitiva entre o jogador e o clube é o alto salário do português. Por este entrave, o Galatasaray pode buscar um empréstimo com opção de compra, podendo dividir a despesa com o Chelsea.