Gabriel Martinelli, do Arsenal, concedeu entrevista coletiva que antecede o confronto com o Paris Saint-Germain, pela ida da semifinal da Champions League. O brasileiro declarou que erguer o troféu é um sonho, e manteve as apostas altas em seu time para o duelo no Emirates Stadium.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Nós temos esse sonho, e acreditamos que podemos conquistar a Champions League. Esse clube nunca conquistou o título, e merece vencer. É um dos maiores clubes do mundo. Estamos muito felizes de estar envolvidos neste momento decisivo - declarou o camisa 11.

continua após a publicidade

Martinelli foi crucial na classificação dos Gunners à fase atual. Nas quartas, em 180 minutos frente ao Real Madrid, o camisa 11 foi elogiado pela entrega defensiva para marcar os craques adversários, e coroou a eliminatória com um gol no último lance da visita ao Santiago Bernabéu, sacramentando o avanço.

- É um sonho estar aqui. Desde que comecei a jogar futebol, quando eu tinha cinco ou seis anos, tinha o sonho de jogar na Champions League. E estar na semifinal é um sonho. Vai ser um grande jogo. Estamos confiantes, sabemos da qualidade que temos. Claro, o PSG é um time sensacional, com grandes jogadores, mas confiamos em nós e estamos prontos - completou o atacante.

continua após a publicidade

Na temporada atual, Gabriel já marcou nove gols e cinco assistências, com dois de cada quesito registrados no continental. Esta é a terceira temporada mais artilheira do jogador com os londrinos; apenas em 2022-23 e em 2019-20 os números foram superiores, com 15 e 10 tentos cada, respectivamente.

➡️ Arsenal x PSG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Gabriel Martinelli em coletiva pelo Arsenal antes de duelo decisivo na Champions (Foto: Franck Fife / AFP)

👀 Martinelli em ação: o que você precisa saber sobre Arsenal x PSG

O Arsenal de Arteta terá pela frente o PSG, comandado por Luis Enrique, na briga por uma vaga na decisão. A ida acontece nesta terça-feira (29), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING); já o duelo da volta será realizado oito dias depois, no mesmo horário, mas no Parc des Princes.