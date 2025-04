Ficha do jogo ARS PSG Semifinal Champions League Data e Hora Terça-feira (29), às 16h (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro Slavko Vincic Assistentes Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic Var Alen Borosak Onde assistir

Nesta terça-feira (29), o Arsenal recebe o PSG em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. A partida acontece no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília) e o duelo terá transmissão ao vivo do SBT (canal aberto), TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming).

Jogando em casa, o Arsenal busca garantir uma boa vantagem no confronto de ida na Champions League. O clube chega embalado para o duelo após eliminar o gigantesco Real Madrid na competição. Além disso, a equipe vive uma sequência invicta na temporada. A última derrota do clube foi no dia 22 de fevereiro. De lá para cá, foram 12 jogos, com seis vitórias e seis empates.

O PSG, apesar de já ter garantido a conquista do campeonato francês, vem de derrota na competição. A equipe perdeu para o Nice em casa, onde dominou o jogo, apesar do placar. As últimas quatro partidas disputadas pelo time ligou o alerta do clube, pois o PSG acumulou duas derrotas, um empate e uma vitória. Além disso, o retrospecto não favorece a equipe parisiense, pois nos quatro confrontos contra o Arsenal, a equipe perdeu duas e empatou duas.

Confira as informações do jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X PSG

SEMIFINAL - JOGO DE IDA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stade Munincipal de Gerland, em Lyon (FRA)

📺 Onde assistir: SBT (canal aberto), TNT Sports (canal fechado), Max (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Gabriel Martinelli.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.