Volta no tempo! Belletti leva Barcelona a novo título europeu

O Barcelona voltou a conquistar um título brasileiro nesta segunda-feira (28) por intermédio do brasileiro Belletti. O ex-lateral, agora técnico, conduziu o Juvenil A do clube ao título da Youth League, superando o surpreendente Trabzonspor-TUR por 4 a 1 na decisão.

Ibrahim Diarra (2), Andrés Cuenca e Hugo Alba anotaram os gols do triunfo catalão, enquanto Tibukoglu diminuiu já no fim do duelo, realizado em Nyon, na Suíça. Este foi o terceiro título blaugrana na competição, se isolando como o maior campeão e deixando o Chelsea, com dois, para trás. As outras taças haviam sido erguidas em 2013-14 e 2017-18.

Belletti chegou à categoria sub-19 do Barcelona em julho de 2024. Este é o primeiro troféu continental à beira do campo, mas o terceiro ao todo, já que antes, havia também conquistado o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei na categoria. Em outras funções em La Masía, também foi auxiliar e dirigiu categorias inferiores.

🏆 Belletti havia vencido europeu como atleta no Barcelona

O brasileiro também viveu um capítulo especial em sua carreira de jogador nos Culés. Em 2005-06, anotou o gol do título da Champions League - esta entre os profissionais - em virada sobre o Arsenal de Thierry Henry por 2 a 1, em uma das histórias mais improváveis da competição. Na ocasião, o atleta foi reserva, e entrou na segunda etapa no lugar de Oleguer para anotar o tento vencedor, restando cerca de dez minutos para o fim do tempo regulamentar. Aquele foi apenas o segundo título continental do Barça, que depois, ergueu a Orelhuda novamente em três ocasiões: 2008-09, 2010-11 e 2014-15.

