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Gabriel Jesus reencontra PSG e mira superar recorde de melhor do mundo

Em alta no Barcelona, atacante busca gol contra o PSG para superar Rivaldo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 14:05
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porPedro Werneck,
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Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions
Em boa fase no Barça, Gabriel Jesus busca marcar contra o PSG e superar Rivaldo na Champions League (Foto: Josep Lago / AFP)

Em grande fase com a camisa do Barcelona, o atacante Gabriel Jesus tem um reencontro especial marcado para esta terça-feira (20). O clube catalão visita o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A partida traz à tona lembranças de uma das noites mais marcantes da carreira do brasileiro na competição continental.

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Gabriel Jesus em ação na sua estreia pelo Barcelona (Foto: Reprodução/AFP)
Em boa fase no Barça, Gabriel Jesus busca marcar contra o PSG e superar Rivaldo na Champions League (Foto: Reprodução / AFP)

Foi justamente contra o PSG, na temporada 2021/22 — quando ainda defendia o Manchester City —, que Jesus protagonizou uma virada épica por 2 a 1. Entrando no segundo tempo com a equipe inglesa em desvantagem, o camisa 9 precisou de apenas dez minutos para dar a assistência do gol de empate de Raheem Sterling e, aos 76 minutos, balançou as redes para decretar a vitória e a classificação do City em primeiro lugar do grupo.

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Agora vestindo as cores do Barça, o atacante atravessa um momento de franca retomada: acumula cinco participações diretas em gols em apenas sete partidas disputadas na temporada.

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Além de ajudar o Barcelona em solo francês, o duelo ganha contornos de marco pessoal. Caso balance as redes no Parque dos Príncipes, Gabriel Jesus alcançará a marca de 28 gols na Champions League. O feito o fará ultrapassar o ídolo Rivaldo de forma isolada, assumindo a quarta colocação no ranking histórico de brasileiros com mais gols na maior competição de clubes do planeta.

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— Em uma temporada de retomada, o atacante busca manter a eficiência nas oportunidades que recebe e ampliar seus números em um dos principais palcos do futebol europeu.

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