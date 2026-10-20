Gabriel Jesus reencontra PSG e mira superar recorde de melhor do mundo
Em alta no Barcelona, atacante busca gol contra o PSG para superar Rivaldo
Em grande fase com a camisa do Barcelona, o atacante Gabriel Jesus tem um reencontro especial marcado para esta terça-feira (20). O clube catalão visita o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A partida traz à tona lembranças de uma das noites mais marcantes da carreira do brasileiro na competição continental.
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Foi justamente contra o PSG, na temporada 2021/22 — quando ainda defendia o Manchester City —, que Jesus protagonizou uma virada épica por 2 a 1. Entrando no segundo tempo com a equipe inglesa em desvantagem, o camisa 9 precisou de apenas dez minutos para dar a assistência do gol de empate de Raheem Sterling e, aos 76 minutos, balançou as redes para decretar a vitória e a classificação do City em primeiro lugar do grupo.
Agora vestindo as cores do Barça, o atacante atravessa um momento de franca retomada: acumula cinco participações diretas em gols em apenas sete partidas disputadas na temporada.
Caça ao topo
Além de ajudar o Barcelona em solo francês, o duelo ganha contornos de marco pessoal. Caso balance as redes no Parque dos Príncipes, Gabriel Jesus alcançará a marca de 28 gols na Champions League. O feito o fará ultrapassar o ídolo Rivaldo de forma isolada, assumindo a quarta colocação no ranking histórico de brasileiros com mais gols na maior competição de clubes do planeta.
— Em uma temporada de retomada, o atacante busca manter a eficiência nas oportunidades que recebe e ampliar seus números em um dos principais palcos do futebol europeu.
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