Liverpool faz homenagens a Diogo Jota em amistoso com o Bilbao

O Liverpool organizou, nesta segunda-feira (4), seu primeiro jogo em Anfield durante a pré-temporada de 2025/26. A equipe comandada por Arne Slot faz dois jogos seguidos com o Athletic Bilbao no mesmo dia, e antes de a bola rolar, fez grande homenagem a Diogo Jota e André Silva, irmãos que morreram em acidente de carro na Espanha no dia 3 de julho.

Jota era atacante dos Reds desde 2020, e teve passagem marcada por gols importantes e grande relação com os torcedores. Nos arredores do estádio de Merseyside, aficionados deixaram ramos de flores como forma de tributo ao jogador.

No protocolo de início do confronto, ídolos dos clubes adentraram o gramado de Anfield também com flores para reverenciar a memória de Jota e André. O ex-jogador do Liverpool, Phil Thompson, e o presidente do Bilbao, Jon Uriarte, foram os escolhidos para fazer parte do preito.

Phil Thompson e Jon Uriarte homenageiam Diogo Jota, ex-Liverpool, e André Silva (Foto: Darren Staples/AFP)

A homenagem se estendeu também às arquibancadas. Além do tradicional canto "You'll Never Walk Alone", que foi direcionado aos irmãos, torcedores, atletas e comissão técnica pararam o jogo aos 20 minutos para uma chuva de aplausos, referenciando a camisa 20 usada por Diogo - que, inclusive, foi aposentada em todas as esferas pela diretoria após o falecimento do atleta.

No domingo (3), outros dois clubes também aproveitaram um amistoso para fazer um tributo a Jota. Antes do confronto entre Porto e Atlético de Madrid, um vídeo foi preparado pelos lusitanos e mostrado nos telões do Estádio do Dragão, mostrando momentos da trajetória do atacante e de seu irmão. Nas arquibancadas, torcedores foram vistos em lágrimas, assim como um levemente emocionado presidente portista André Villas-Boas. Aos 20 minutos do primeiro tempo, aplausos também foram emitidos pelos presentes no local.

O acidente de Diogo Jota e André Silva na Espanha

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel. Ainda não foi divulgado quem estava no volante do carro.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

