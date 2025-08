O Gondomar, de Portugal, divulgou as camisas que usará ao longo da próxima temporada com uma homenagem a Diogo Jota e André Silva. O clube lançou um kit com o rosto dos dois irmãos, que faleceram em um acidente de carro no dia 3 de julho, na parte da frente, junto ao símbolo do infinito e os dois nomes nas costas.

continua após a publicidade

➡️ Liverpool planeja memorial em Anfield para Diogo Jota

- O Gondomar é uma família e estas camisas representam isso: memória, gratidão e amor pela nossa terra. Toda vez que os nossos jogadores vestirem esta camisa, eles levarão o Diogo e o André para o campo com eles - declarou o presidente Álvaro Cerqueira.

Diogo e André nasceram na região de Gondomar, e nela também tiveram seus corpos velados e enterrados. No clube homônimo à cidade, ambos deram seus primeiros passos no futebol. No ato do falecimento, Jota vestia a camisa do Liverpool, enquanto seu irmão estava no Penafiel desde 2023. O craque dos Reds, inclusive, dava nome à escolinha de formação do clube, Academia Diogo Jota.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Diogo Jota e André Silva são homenageados em nova camisa do Gondomar (Foto: Reprodução)

O acidente de Diogo Jota e André Silva na Espanha

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel. Ainda não foi divulgado quem estava no volante do carro.

continua após a publicidade

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.